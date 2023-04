Piloto irlandês sofre colisão e morre durante treinamento para o Rali da Croácia

(via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O irlandês Craig Breen, piloto de rali da Hyundai Motorsport, morreu nesta quinta-feira, aos 33 anos, após colidir com um poste de madeira durante o treinamento para o Rali da Croácia, que será disputado ao longo do próximo final de semana, entre os dias 20 e 23 de abril. Em comunicado, a equipe confirmou a morte e disse que o copiloto James Fulton, também irlandês, sobreviveu ao acidente sem ferimentos graves.

continua após publicidade .

"A Hyundai Motorsport está profundamente triste em confirmar que o piloto Craig breen perdeu sua vida depois de um acidente sofrido durante o pré-evento de testes para o Rali da Croácia. O copiloto James Fulton saiu ileso do incidente que ocorreu logo após o meio-dia do horário local. A Hyundai Motorsport envia suas sinceras condolências à família, amigos e todos os fãs de Craig. A Hyundai Motorsport não fará mais nenhum comentário neste momento", diz o texto.

Craig Breen viveu, no ano passado, sua melhor temporada no Campeonato Mundial de Rali, categoria máxima do esporte e organizada pela FIA. Terminou a temporada na sétima posição da classificação, após resultados como um segundo lugar no Rali da Itália e um terceiro no Rali de Mônaco. Na atual temporada, ainda no início, foi segundo colocado na Suécia e esperava um bom desempenho na Croácia, pois fez quarto lugar na edição passada de tal etapa.

continua após publicidade .

Mohammed Ben Sulayem, presidente da FIA, lamentou a morte em pronunciamento oficial. "Em nome da FIA, desejo estender nossas sinceras condolências à família e amigos de Craig Breen após sua morte durante um acidente em testes na Croácia. Nossos pensamentos e orações estão com seus entes queridos e toda a comunidade do rali neste momento difícil", afirmou.

No último final de semana, outra morte abalou a comunidade do automobilismo. O piloto americano Justin Owen morreu aos 26 anos, em Lawrenceburg, no Campeonato Nacional de Sprint Car dos EUA, categoria disputada em pistas de lama. Owen perdeu o controle do carro e foi lançado ao ar, dando piruetas, até o veículo encontrar novamente o chão, conforme mostra vídeo feito por uma das pessoas presentes no local.