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HERMANOS ENGANADOS

Piloto espanhol faz 'pegadinha' em voo e leva argentinos a comemorarem falso título da Copa

Pelo sistema de som, comandante discursou sobre a final e fez torcedores acreditarem na vitória antes de revelar o triunfo espanhol na prorrogação

Escrito por Da Redação
Publicado em 21.07.2026, 11:04:31 Editado em 21.07.2026, 11:22:22
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Um vídeo que circula nas redes sociais nesta segunda-feira mostra o momento em que um piloto espanhol prega uma peça em passageiros argentinos durante um voo, fazendo-os acreditar, por alguns segundos, que haviam vencido a Copa do Mundo de 2026. Na realidade, a Espanha derrotou a Argentina por 1 a 0 na grande final disputada no MetLife Stadium, em Nova Jersey, garantindo o bicampeonato mundial.

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-LEIA MAIS: Flaco López é elogiado pela imprensa espanhola após gesto de respeito na final da Copa

Pelo sistema de som da aeronave, o comandante iniciou o anúncio destacando o equilíbrio da partida, decidida apenas na prorrogação. Em tom sério, ele ressaltou que ambas as seleções deram tudo de si e começou a parabenizar os compatriotas argentinos. A frase incompleta foi o suficiente para que diversos passageiros começassem a gritar e comemorar efusivamente dentro do avião, acreditando no título sul-americano.

A alegria, no entanto, durou pouco. Logo após a explosão de felicidade dos torcedores, o piloto concluiu o anúncio revelando a derrota argentina, o que instaurou um silêncio imediato na cabine. A pegadinha repercutiu rapidamente na internet, sendo classificada por usuários como uma das situações mais inusitadas do pós-Copa, e acumulou milhares de visualizações e comentários que dividiram as opiniões entre espanhóis e argentinos.

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Piloto espanhol faz 'pegadinha' em voo e leva argentinos a comemorarem falso título da Copa
AutorVídeo está viralizando nas redes sociais - Foto: Reprodução

O gol que frustrou a festa dos passageiros e garantiu a segunda taça da história da seleção espanhola — que havia conquistado seu primeiro troféu em 2010 — foi marcado pelo atacante Ferran Torres. Ele balançou as redes aos 16 minutos do segundo tempo da prorrogação, selando a vitória definitiva da equipe europeia.

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