Piloto Daniel Santos morre durante etapa do Rally Cerapió entre Ceará e Piauí

Uma tragédia marcou o automobilismo brasileiro logo no primeiro mês de 2022. A organização do Rally Cerapió confirmou nesta sexta-feira a morte de Daniel Santos, que participava da competição na modalidade motos. O piloto estava desaparecido desde a última quarta, quando não compareceu ao destino final do terceiro dia de provas entre as cidades de Ubajara (CE) e Luís Correia (PI).

Nascido em Nova Venécia (ES), Daniel era empresário e tinha 36 anos. Após um dia inteiro de buscas pela região em que o rali passou, o piloto foi encontrado em uma área de trilha no município de Granja, no Ceará, deitado ao lado da moto, que estava em pé e com o capacete ao lado. De acordo com a organização do evento, não havia sinais de violência ou acidente e as causas da morte ainda serão investigadas. Participaram das buscas, além da equipe de resgate da prova, Corpo de Bombeiros, Polícia Civil e Militar, Operações Aéreas e Canil.

"É com muita tristeza que o Rally Cerapió lamenta o falecimento do piloto Daniel Santos nesta quinta-feira (27/1), em uma área de trilha no distrito de Ubatuba, no município de Granja (CE), divisa com o estado do Piauí. Família, amigos e companheiros de esporte, recebam toda nossa solidariedade e força nesse momento. Todo o Rally Cerapió está de luto. Seguimos a disposição para prestar toda a assistência necessária", informou a organização em um comunicado oficial.

Por conta do falecimento de Daniel Santos, a última etapa do rali entre Paranaíba (PI) e Barreirinhas (MA) foi cancelada, assim como a cerimônia de premiação. Antes mesmo de encontrarem o corpo do piloto, a etapa desta sexta-feira já tinha sido suspensa.

Há três décadas no calendário, o Cerapió/Piocerá é um dos principais eventos off-road da América Latina e abre a temporada brasileira de ralis com eventos de motos, carros, quadriciclos, UTVs e bicicletas. Na edição de 2022, a prova largou no Ceará, com chegada prevista no Maranhão.