Piloto da F-1 rejeita avião e faz trajeto de 350 km entre corridas de bicicleta

Aproximadamente 350 km separam Sepang, na Malásia, de Singapura. Essa é a distância que Valtteri Bottas está percorrendo de bicicleta para chegar ao Grande Prêmio de Marina Bay. O piloto da Cadillac é conhecido por sua vida multiesportiva e decidiu deixar de lado outros meios convencionais de transporte entre as etapas da Malásia e de Singapura.

O caminho do finlandês teve início neste domingo, 4, e, até as atualizações feitas pelo atleta, já foram mais de 217 km pedalados. Bottas tem publicado no aplicativo de treino Strava seu percurso.

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No primeiro dia de trajeto, o piloto percorreu 56 km em duas horas, indo de Sepang até a região de Port Dickson, na área costeira da Malásia. Já nesta segunda-feira, o piloto pedalou mais 161 km em cerca de 5h45 até a cidade de Muar, no litoral sudoeste do país. De lá até Johor Bahru, onde fica a ponte que separa a península malaia de Singapura, são cerca de 169 km.

A relação do piloto com o ciclismo não é recente. Casado com Tiffany Cromwell, profissional da modalidade que participou da Olimpíada de Tóquio, o "hobby" se tornou algo além para o finlandês, que está há seis anos em um relacionamento com a australiana.

Cromwell representou a Austrália nos Jogos de Tóquio-2020, no ciclismo de estrada feminino, e terminou na 26ª posição, sendo a australiana mais bem colocada na disputa. Pelas redes sociais, o casal compartilha registros de treinos e corridas que completam juntos.

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A península da Malásia é separada da ilha de Singapura por um estreito de cerca de 60 km de comprimento, cruzado por duas pontes, no estreito de Johor.

MALÁSIA ENTROU NO CALENDÁRIO DA F1 NO LUGAR DE BAHREIN

A passagem da Fórmula 1 pela Malásia aconteceu de forma excepcional. O país entrou no calendário após a mudança do GP do Bahrein, que precisou ser retirado da programação de abril por causa do conflito no Oriente Médio. A prova foi transferida para Sepang, em julho, e acabou formando uma sequência com a etapa de Singapura, marcada para 11 de outubro.

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A escolha do circuito malaio não foi explicada oficialmente pela F-1. A proximidade entre as duas etapas, porém, facilita a logística das equipes e ajuda a entender a decisão de levar a corrida para Sepang.

Na pista, Bottas não teve a mesma sorte. O piloto da Cadillac tentou largar com pneus slick mesmo sob condições ainda molhadas e acabou perdendo o controle do carro. O finlandês foi parar na caixa de brita e abandonou a prova na nona volta, depois de o início da corrida ter sido atrasado pela chuva.