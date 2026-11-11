Piloto da Copa Truck é preso em operação do Ministério Público do Rio de Janeiro

O piloto André Marques, que compete na Copa Truck pela equipe Full Time, foi preso na manhã desta quarta-feira em operação comandada pelo Grupo de Atuação Especializada de Defesa da Integridade e Repressão à Sonegação Fiscal do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (GAESF/MPRJ). O Estadão tenta localizar a defesa do atleta e atualizará a reportagem em caso de manifestação.

O competidor é investigado por suposta participação em uma organização criminosa voltada à prática de fraudes fiscais estruturadas e à lavagem de dinheiro.

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André Marques fez parte de operação que contou com 17 mandados de prisão e 19 de busca e apreensão contra o núcleo de empresários vinculados ao grupo Refit, responsável pela Refinaria de Manguinhos.

O MP-RJ, em contato com o Estadão, afirmou que André Marques é dono de duas empresas distribuidoras do grupo Refit e amigo pessoal do Ricardo Magro, investigado como chefe da organização criminosa e tratado como "foragido no exterior" pelas autoridades. Dez pessoas foram presas até o momento.

De acordo com o Ministério Público do Rio de Janeiro, a investigação procura respostas para um prejuízo superior a R$ 5,5 bilhões aos cofres públicos do estado.

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Além do Grupo Refit, as distribuidoras Flager, Fera, Direcional, World Comércio, Phaenarete, Vaisha e 76 Oil são alvo da suspeita de supressão e não recolhimento de tributos.

Além de Ricardo Magro, Cristiano Beraldo, suplente de um deputado ligado ao MBL (Movimento Brasil Livre), também não foi localizado pela operação, realizada também em São Paulo.

Os mandados foram cumpridos nos bairros da Lagoa e da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, e em distintas localidades no estado de São Paulo (Jardim Anália Franco, Itaim Bibi, Regente Feijó, Água Santa, Santo Amaro Sorocaba, Barueri, Jardim Viana, Botucatu e Chácara Jardim).

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A ação desta quarta integra uma série de medidas adotadas para recuperar recursos para os cofres públicos. Em agosto, por exemplo, uma fiscalização fechou um galpão clandestino em Duque de Caxias com capacidade de armazenar 550 mil litros de combustíveis.

No mês seguinte, o Ministério Público do Rio de Janeiro obteve na Justiça o decreto de falência das empresas do Grupo Refit, que teve um crescimento de cinco vezes no passivo (R$ 5 bilhões para R$ 25 bi).

Também em setembro, cinco postos de combustíveis no Rio de Janeiro foram flagrados operando com irregularidades nas bombas e com adulteração de combustíveis.