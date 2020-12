Pietro Fittipaldi ganha elogios e comemora estreia em treino livre da F-1 - TNOnline

Continua após publicidade

Pietro Fittipaldi saiu satisfeito dos dois primeiros treinos livres do GP de Sakhir, que marcaram sua estreia oficial num fim de semana de corrida da Fórmula 1. O piloto brasileiro mostrou evolução ao longo das duas sessões e até ganhou elogios do chefe da equipe Haas.

"Hoje foi um ótimo dia para mim. A equipe me ajudou demais para me acostumar com o carro e com todos os procedimentos. Eu me senti bem fazendo voltas rápidas e foquei bastante no pit stop porque existem vários ajustes diferentes que você precisa fazer quando você entra no box", comentou o neto do bicampeão Emerson.

Pietro não pilotava um carro de fórmula há oito meses. Mesmo assim, se saiu bem. Foram 80 voltas e raros erros na pista. Ele mostrou bastante cautela e tranquilidade, tentando aproveitar ao máximo a quilometragem que pôde acumular nesta sexta-feira. De um treino para outro, ele baixou seu tempo em um segundo.

"Me senti muito confortável, fazia um ano que eu não pilotava o carro da Haas e oito meses que não pilotava nenhum carro, então eu saí no primeiro treino com calma e no segundo treino eu avancei ainda mais, sendo que me senti bastante competitivo. Amanhã daremos um novo passo e com certeza poderemos evoluir mais no momento que é o que mais vale, com classificatório amanhã e a corrida no domingo. Agora é colocar todo aprendizado junto e acelerar", disse o piloto de 24 anos.

Pietro ganhou a oportunidade de pilotar pela Haas neste fim de semana, no Bahrein, porque um dos titulares do time, o francês Romain Grosjean, sofreu forte acidente no domingo passado neste mesmo circuito e sofreu queimaduras nas duas mãos. Reserva, o brasileiro assumiu o cockpit.

E, na avaliação da direção do time, não decepcionou. "O resultado combinado das duas sessões foi muito bom. O segundo treino livre foi positivo porque o mais importante para o Pietro foi dar mais voltas. Achei que ele se saiu muito bem nessa sessão. Espero que ele não esteja muito cansado agora por causa das altas demandas físicas. O Kevin (Magnussen) fez um bom dia também, ele estava com um ritmo consistente, enquanto se acostumava com o novo layout da pista. Agora vamos nos preparar bem para amanhã", comentou o chefe do time, Günther Steiner.