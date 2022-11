Pietro destaca sintonia com carro da Haas e celebra tempo próximo ao de Magnussen

(via Agência Estado)

Pietro Fittipaldi saiu muito satisfeito de seu segundo treino livre na atual temporada da Fórmula 1, como piloto reserva da Haas. Depois de dar apenas sete voltas no traçado do GP do México, há duas semanas, teve um bom desempenho no Circuito de Yas Marina, durante a primeira sessão do GP de Abu Dabi, nesta sexta-feira, e disse estar se sentindo muito à vontade dentro do carro da equipe americana.

"Mesmo na primeira saída, com pneus duros, fiquei há um décimo do Kevin (Magnussen), que estava com pneus médios. Depois, com os pneus macios, basicamente viramos o mesmo tempo. Em poucas voltas, estava em um ritmo extremamente forte, e é isso que todas as vezes que eu entro em um carro de F-1, é o que eu sinto, o estilo do carro é muito parecido com meu estilo de pilotagem. Meus pontos fortes casam com o carro", afirmou Pietro.

No lugar de Mick Schumacher, que reassumiu o carro para o segundo treino, Pietro fez uma volta de 1min28s204, diferença bastante baixa em relação à marca de 1min28s142 anotada por Magnussen, seu companheiro de Haas. Com isso, terminou a sessão como dono do 17º melhor tempo, logo atrás do dinamarquês. Durante a disputa, chegou a se colocar entre os cinco pilotos mais rápidos.

"Estou muito feliz com o trabalho e desempenho com o treino que tivemos. O importante era executar e aprender com o programa da equipe para os pneus, mas ao mesmo tempo mostrar performance, que era muito importante. Todas as vezes que entrar no carro, sei que é importante mostrar uma boa performance, e a gente conseguiu fazer isso hoje", disse.

A Haas anunciou na quinta-feira que Mick Schumacher não continuará na equipe para a próxima temporada. Apesar disso, a vaga não foi para Pietro, que sonhava com a oportunidade. Em vez do brasileiro, o time americano optou pelo experiente alemão Nico Hülkenberg para ser o parceiro de Magnussen em 2023.