Pierre Gasly renova até 2023 e completará seis anos com AlphaTauri na Fórmula 1

(via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Pierre Gasly faz um começo de temporada ruim com a AlphaTauri na Fórmula 1, somando somente 16 pontos após nove corridas. Mesmo assim, a escuderia se antecipou e anunciou a renovação do contrato até o fim de 2023, mostrando-se satisfeita com seu trabalho. Desta maneira, o piloto francês completará seis anos na equipe - começou quando ainda chamava Toro Rosso, em 2017 e teve breve passagem na Rede Bull em 2019.

continua após publicidade .

Havia a possibilidade de o piloto ir para a Red Bull após pilotar o carro da equipe em 12 corridas em 2019. Mas o mexicano Sérgio Perez foi confirmado até 2024 ao lado de Max Verstappen, o que fez a AlphaTauri antecipar um novo acordo com Gasly.

"Estamos muito satisfeitos em confirmar que Pierre fica conosco em 2023. Ele está definitivamente no grupo dos melhores e mais competitivos pilotos da Fórmula 1 e provou suas habilidades durante todo o tempo que passou conosco", disse Franz Tost, chefe da AlphaTauri, nesta sexta-feira.

continua após publicidade .

Tost confia em ajuda importante do piloto após as mudanças no regulamento da atual temporada. "Sem dúvida, Pierre pode desempenhar um papel importante na equipe tendo uma temporada de sucesso no próximo ano e caberá a nós fornecer a ele um carro competitivo, para que ele possa continuar apresentando excelentes resultados."

Gasly estreou na Fórmula 1 com a equipe, na época Toro Rosso, no GP da Malásia de 2017. Foram três pódios, somando a vitória no GP da Itália de 2020. Ele festeja a parceria. "Estou com esta equipe há cinco anos e orgulhoso da jornada que passamos juntos e do progresso que fizemos. Estou feliz por continuar com minha equipe Scuderia AlphaTauri", disse, reconhecendo que ainda sofre com as modificações no regulamento da Fórmula 1.

"Os regulamentos deste ano criaram novos desafios para nós e poder planejar o desenvolvimento com a equipe para os próximos 18 meses é uma boa base de trabalho para o futuro", afirmou, festejando o acordo.