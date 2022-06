Pia convoca seleção para amistosos e Copa América com metade de atletas locais

(via Agência Estado)

A técnica Pia Sunderhage anunciou nesta segunda-feira o nome das 24 jogadoras que vão defender a seleção brasileira feminina de futebol nos amistosos contra Dinamarca (dia 24, em Copenhague) e Suécia (28, em Estocolmo), além da Copa América, entre 8 e 30 de julho, na Colômbia. Normalmente recheada de atletas que atuam fora do País, desta vez metade das escolhidas defendem times nacionais.

continua após publicidade .

São 12 jogadoras que estão na disputa do Campeonato Brasileiro, além de Antônia, sem clube. As outras 11 atuam em equipes da Europa. Líder isolado do Nacional, com 28 pontos, o Palmeiras teve três jogadoras convocadas: a volante Ary Borges, a meia Duda Santos, e a artilheira Bia Zaneratto.

Mesmo apenas na terceira posição, o atual campeão Corinthians foi quem mais cedeu atletas à seleção de Pia Sundehage. A volante Tamires foi chamada como zagueira, além da goleira Lelê, e das atacantes Adriana e Gabi Poettilho, chamadas como armadoras.

continua após publicidade .

Entre os representantes paulistas ainda cederam jogadoras a Ferroviária e o São Paulo. A goleira Luciana representará o time do interior, enquanto a equipe do Morumbi viu Fê Palermo ser chamada. Pia ainda convocou a goleira Lorena, do Grêmio, Duda Sampaio, do vice-líder Internacional, e Duda, do Flamengo.

Confira as convocadas:

Goleiras: Letícia Izidoro (Corinthians); Lorena (Grêmio) e Luciana (Ferroviária).

continua após publicidade .

Defensoras: Antonia (sem clube), Letícia (Frankfurt), Kathelen (Internazionale), Rafaelle (Arsenal), Tamires (Corinthians), Tainara (Bayern de Munique) e Fê Palermo (São Paulo).

Meias: Kerolin (NC Courage), Angelina (Reign), Duda Santos (Palmeiras), Luana (PSG), Duda Sampaio (Internacional), Ary (Palmeiras), Duda (Flamengo), Adriana (Corinthians) e Gabi Portilho (Corinthians).

Atacantes: Geyse (Madrid CFF), Gio (Levante), Debinha (NC Courage), Gabi Nunes (Madrid CFF) e Bia Zaneratto (Palmeiras).