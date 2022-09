Pia convoca seleção com destaques do Mundial Sub-20 e finalistas do Brasileirão

(via Agência Estado)

A treinadora Pia Sundhage divulgou nesta quinta-feira a relação de convocadas da seleção brasileira feminina para a disputa dos amistosos de outubro, contra Noruega, dia 7, e Itália, dia 10. A lista tem três nomes que se destacaram na Copa do Mundo Sub-20, disputada em agosto, e sete jogadoras envolvidas na decisão do Brasileirão entre Corinthians e Internacional.

continua após publicidade .

As atletas que participaram do Mundial Sub-20 e estarão presentes nos amistosos dos próximo mês são a meio-campista Yaya, do São Paulo, e as zagueiras Lauren, do Madrid CFF, e Tarciane, do Corinthians. O trio foi destaque na campanha do terceiro lugar no campeonato de base.

"Isso leva tempo, Yaya é um excelente exemplo, ela foi chamada na minha primeira convocação e agora ela está de volta. Tem uma diferença entre a seleção sub-20 e a principal. Jogadoras mais jovens vêm com bastante energia, e elas vão cometer erros, mas nós fazemos a mudança a longo prazo, comentou Pia sobre a atleta são-paulina.

continua após publicidade .

Quanto às finalistas do Brasileirão, a treinadora sueca optou por mais jogadoras do Corinthians do que do Inter. Além de Tarciane, chamou as também corintianas, Letícia, Tamires, Adriana e Jaqueline. Pelo lado colorado, as convocadas foram Millene e Duda Sampaio. As duas equipes se enfrentam no sábado para decidir o título da competição nacional, a partir das 4 horas, na Neo Química Arena, após empate por 1 a 1 no Beira-Rio.

A goleira Lorena, do Grêmio e titular da posição na seleção, não foi convocada porque está tratando um estiramento de grau 1 na coxa direita que exige de duas a quatro semanas para recuperação. Outras ausências se deram em razão de escolhas de Pia, como o caso da corintiana Gabi Portilho, que foi utilizada durante a campanha do título da Copa América, em julho.

Veja a convocação da seleção feminina:

continua após publicidade .

Goleiras: Letícia (Corinthians) e Luciana (Ferroviária)

Defensoras: Rafaelle (Arsenal-ING), Tainara (Bayern de Munique-ALE), Kathellen (Real Madrid-ESP), Tarciane (Corinthians), Tamires (Corinthians), Fernanda Palermo (São Paulo), Lauren (Madrid CFF-ESP) e Antonia (Levante-ESP).

Meio-campista: Ary (Palmeiras), Millene (Internacional), Ana Vitória (Benfica-POR), Kerolin (North Carolina Couraga-EUA), Yaya (São Paulo), Duda Francelino (Flamengo), Duda Sampaio (Internacional) e Adriana (Corinthians).

Atacantes - Jaqueline (Corinthians), Ludmila (Atlético de Madrid-ESP), Geyse (Barcelona-ESP), Bia Zaneratto (Palmeiras), Gabi Nunes (Madrid CFF-ESP) e Debinha (North Carolina Courage-EUA).