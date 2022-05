Philadelphia reage no retorno de Embiid e vence Miami; Dallas supera Phoenix

Da Redação

Dallas Mavericks e Philadelphia 76ers tiveram noite de recuperação nesta sexta-feira e venceram seus jogos na terceira rodada das quartas de final da NBA, diminuindo a desvantagem para 2 a 1. Com o retorno de Joel Embiid, o Philadelphia apresentou outra postura e venceu o Miami Heat por 99 a 79. No outro jogo, Luka Doncic contou com uma ajuda de peso de Jalen Brunson para levar o Dallas à primeira vitória na série sobre o Phoenix, por 103 a 94.

Após sofrer uma concussão ao fraturar o osso orbital do olho direito, que o tirou dos dois primeiros jogos da série contra o Miami, Embiid retornou utilizando máscara de proteção e fez a diferença para a vitória em Filadélfia, no Wells Fargo Center. O trabalho coletivo do time da casa funcionou bem, Embiid anotou 18 pontos, um a mais que James Harden e três a menos que os cestinhas do time no jogo, Danny Green e Tyrese Maxey.

"Nós temos uma boa chance de vencer tudo, para isso precisamos permanecer saudáveis", afirmou Embiid, que foi elogiado pelo rival do Miami, Jimmy Butler. "Quando você adiciona Jo (Embiid) em qualquer time, em casa ou fora, o jogo e as estatísticas mudarão drasticamente", disse.

O Philadelphia esteve na frente do Miami desde o primeiro quarto, com uma vantagem razoável. No terceiro quarto da partida, Butler e companhia foram para cima e diminuíram a desvantagem para apenas três pontos. O time da casa foi decisivo na última parte do jogo e conseguiu caminhar para a vitória sem maiores sustos. O grande destaque individual da noite foi Butler, que anotou 33 pontos, deu nove rebotes e duas assistências.

As quartas de final da Conferência Leste entre Philadelphia e Miami continuam no próximo domingo, às 16h, com o quarto jogo da série, também na Filadélfia. Quem vencer enfrentará o classificado de Boston Celtics, maior campeão da liga, e Milwaukee Bucks, detentor do título, que no momento estão empatados por 1 a 1.

Na Conferência Oeste, o confronto entre Phoenix Suns e Dallas Mavericks também está aberto, após a vitória do Dallas em casa nesta sexta, a primeira do time de Doncic sobre o adversário nesta campanha. Os times alternaram bons momentos e o jogo foi equilibrado, mas a precisão do Dallas foi melhor na noite.

Brunson brilhou com 28 pontos e foi o cestinha da partida. Doncic voltou a ser decisivo, pontuou 26 vezes, ainda deu 13 rebotes e nove assistências. O maior pontuador pelo lado do Suns foi Jae Crowder, com 19 cestas. Devin Brooker fez 18 pontos e Deandre Ayton, 16.

"Energia, cara. A multidão nos empurrou. A energia e a execução foram melhores. É isso o que precisamos fazer em todos os jogos", comentou Doncic após a partida. "Encontrei uma forma de revidar nesta noite. Eu simplesmente não posso me contentar com isso. No domingo teremos mais um jogo brutal, preciso trazer a mesma energia, a mesma intensidade e todo o resto", disse o cestinha Brunson.

O próximo duelo entre as equipes acontecerá novamente em Dallas, no próximo domingo, às 16h30. Quem vencer a série pegará o vencedor entre Golden State Warrios e Memphis Glizzlies na final da Conferência Oeste.