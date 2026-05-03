Philadelphia 76ers vira série sobre o Celtics e avança nos playoffs da NBA

Escrito por (via Agência Estado)
Publicado em 03.05.2026, 09:31:00 Editado em 03.05.2026, 09:42:41
No sétimo e último jogo, o Philadelphia 76ers fez história na noite deste sábado (02) ao eliminar o Boston Celtics, em uma virada impressionante, após estar perdendo por 3 a 1 na série. A franquia liderada por Joel Embiid conseguiu o triunfo fora de casa, por 109 a 100, e segue em busca do título que não vem desde 1983.

Essa foi a primeira vez que o Philadelphia consegue virar uma desvantagem de 3 a 1 e também a maior virada sofrida pelos Celtics em playoffs. A grande estrela do jogo foi justamente Joel Embiid, com 34 pontos, 12 rebotes e seis assistências. Outro nome importante foi Tyrese Maxey, com 30 pontos, 11 rebotes e sete assistências.

Pelo time mandante, o grande destaque da noite foi Jaylen Brown, que conseguiu 33 pontos, nove rebotes e quatro assistências. Já Derrick White teve 26 pontos, seis rebotes e quatro assistências, além de três tocos. Para o jogo decisivo, a equipe não pôde contar com o ala Jayson Tatum, que apresentou uma lesão na perna esquerda.

Embora estivesse atuando fora de casa, o 76ers conseguiu boa vantagem no primeiro quarto, com 32 a 19 no placar. O Celtics correu atrás do prejuízo no segundo e aplicou 31 a 23. No terceiro, novamente vantagem dos visitantes, com 33 a 25. O último e decisivo quarto foi mais equilibrado, com 25 a 21 para o Boston, o que não foi suficiente para tirar a desvantagem, terminando a partida em 109 a 100.

Agora o Philadelphia 76ers encara o New York Knicks na semifinal da Conferência Leste. O próximo adversário superou o Atlanta Hawks na série, por 4 a 2. A outra semifinal ainda está aberta e duas partidas serão realizadas neste domingo (03): Detroit Pistons contra Orlando Magics e Cleveland Cavaliers diante do Toronto Raptors.

Boston Celtics Joel Embiid NBA Philadelphia 76ers
