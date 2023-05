Philadelphia 76ers bate Celtics, vira série e está perto da final do Leste na NBA

(via Agência Estado)

O Philadelphia 76ers se aproximou de uma nova surpresa nestes playoffs da NBA. Jogando fora de casa, o time derrubou o poderoso Boston Celtics, por 115 a 103, virou a série em melhor de sete jogos e ficou a uma vitória da final da Conferência Leste. Em outro jogo da noite desta terça-feira, o Denver Nuggets superou o Phoenix Suns e também se aproximou da decisão, do Oeste.

Com o resultado, o time da Filadélfia abriu 3 a 2 no confronto e ficou em situação confortável para selar a série já na próxima partida, quando atuará diante de sua torcida, na noite de quinta. Se os Celtics empatarem a série, o sétimo e último jogo será em Boston, no domingo.

Enfrentando os Celtics e sua fanática torcida, os Sixers não se intimidaram nesta segunda. Em um duelo direto entre Jayson Tatum, que voltou a jogar bem, e Joel Embiid, o primeiro se saiu melhor em números individuais. Mas foi o MVP desta temporada que saiu mais feliz de quadra, por ser mais decisivo para a sua equipe.

Embiid finalizou a partida com 33 pontos, sete rebotes e três assistências, enquanto Tatum anotou um "double-double" de 36 pontos e 10 rebotes, além de cinco assistências. Pela equipe visitante, Tyrese Maxey também se destacou, com seus 30 pontos e sete rebotes. E, pelos anfitriões, Jaylen Brown manteve a regularidade: foram 24 pontos e seis rebotes.

O resultado surpreendeu pelo favoritismo dos Celtics no confronto, principalmente jogando em casa. O time de Boston é o principal candidato ao título nos playoffs por ter feito a segunda melhor campanha na temporada regular, atrás apenas do Milwaukee Bucks, que protagonizou a primeira grande zebra desta edição do mata-mata da NBA.

"O que fizemos nesta noite é mais fácil de explicar do que fazer. Mas teremos que fazer de novo. Não acabou. Temos mais uma partida pela frente. Todos nós teremos que brilhar", afirmou Embiid.

NUGGETS SE APROXIMAM DE FINAL

A equipe de Denver está a uma vitória da decisão do Oeste ao vencer o quinto jogo da série, em casa, por 118 a 102. Nikola Jokic voltou a brilhar e desta vez conseguiu ajudar a equipe a buscar a vitória, diferentemente do jogo passado, quando viu os Suns vencerem e empatarem o confronto.

O sérvio, MVP das duas temporadas anteriores da NBA, obteve um "triple-double" de 29 pontos, 13 rebotes e 12 assistências. Bruce Brown saiu do banco de reservas para marcar 25 pontos, enquanto Jamal Murray contribuiu com 19. Pelos Suns, Kevin Durant foi o destaque, com 26 pontos, 11 rebotes e sete assistências. Devin Booker foi o principal pontuador, com 28.

O time de Phoenix terá a oportunidade de empatar novamente na próxima partida, em casa, nesta quinta-feira.

Acompanhe os jogos desta quarta-feira:

New York Knicks x Miami Heat

Golden State Warriors x Los Angeles Lakers