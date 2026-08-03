Pezzolano repete formação do Inter, bate o Corinthians por 2 a 0 e abre vantagem na Copa do Brasil
Estratégia defensiva com linha de cinco funcionou novamente e garantiu ao Colorado margem para o jogo de volta em Itaquera
O Internacional venceu o Corinthians por 2 a 0 na noite deste domingo, no Beira-Rio, em partida válida pela Copa do Brasil, e abriu uma vantagem confortável para o confronto de volta. O resultado põe fim a um jejum de cinco jogos sem vitórias do Colorado e permite que a equipe avance às quartas de final mesmo se perder por um gol de diferença em São Paulo. Caso o time paulista vença por dois gols de margem, a decisão da vaga será disputada nas cobranças de pênaltis.
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A vitória gaúcha foi construída a partir da manutenção da estratégia utilizada pelo técnico Paulo Pezzolano no empate recente contra o Flamengo pelo Brasileirão. Com uma linha defensiva composta por cinco jogadores, protegida por Villagra e reforçada pelo apoio de Bruno Henrique e Bernabei, o Inter apresentou forte compactação, sofreu poucos riscos e anulou as principais peças ofensivas do adversário, como Garro e Gui Negão, exigindo poucas intervenções do goleiro Matheus Cunha.
Após um primeiro tempo de poucas oportunidades para ambos os lados — cuja melhor chance surgiu em um erro de passe de Gabriel Paulista aproveitado por Carbonero —, o cenário mudou na etapa final. O técnico do Corinthians, Fernando Diniz, buscou dar mais ímpeto ofensivo à sua equipe ao retirar o volante André para a entrada de Lingaard. A alteração abriu espaços no meio-campo paulista, favorecendo o plano de jogo traçado pelos donos da casa.
O placar foi aberto aos 15 minutos do segundo tempo. Após cobrança de escanteio e um corte parcial da zaga corintiana, Matheus Bahia venceu a disputa com Kaio César e finalizou de perna direita dentro da área para marcar o primeiro gol. Com a desvantagem, os visitantes adiantaram ainda mais suas linhas, criando o contexto ideal para os contra-ataques do Internacional. Apenas quatro minutos depois, Alan Patrick puxou ofensiva rápida que resultou em pênalti sobre Bruno Gomes. O próprio camisa 10 cobrou e ampliou o marcador.
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Na reta final da partida, o Corinthians tentou pressionar, mas esbarrou no compromisso defensivo do Inter, que manteve a intensidade nos duelos individuais e garantiu o resultado sem sofrer grandes sustos. As duas equipes voltam a se enfrentar às 20h de quinta-feira, na Neo Química Arena, onde o time gaúcho tentará repetir a postura tática para assegurar a classificação.