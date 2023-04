Pezzolano é oficializado para salvar Valladolid da queda: 'Mantê-lo onde merece'

(via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Paulo Pezzolano gostaria de ficar em férias no Brasil até julho, mas aceitou novo pedido de ajuda de Ronaldo Fenômeno e, após garantir o acesso do Cruzeiro em 2022, agora terá a missão de salvar o Valladolid, da Espanha, do rebaixamento. O treinador foi oficializado nesta terça-feira até 30 de junho de 2024 e prometeu fazer de tudo para salvar o time da queda.

continua após publicidade .

"Venho muito feliz e empolgado, com vontade de trabalhar muito, e com um objetivo muito claro que é manter um clube histórico como está Real Valladolid onde é merecido", afirmou o treinador. "Ansioso para ver todos no domingo no José Zorrilla", seguiu, pedindo casa cheia diante do Mallorca.

A ideia do treinador uruguaio é apagar rapidamente da mente do torcedor a goleada humilhante de 6 a 0 sofrida na casa do Real Madrid, no fim de semana, que custou o emprego de José Rojo Martín, o Pacheta. O antigo treinador estava no clube desde 2021 e foi o responsável por conduzi-lo à elite espanhola.

continua após publicidade .

O Valladolid é o segundo time fora da zona de rebaixamento do Espanhol, com um ponto a mais que o tradicional Valência (rival daqui quatro rodadas) e o Espanyol. A briga acirrada contra a queda obriga o treinador a largar bem. Serão 11 rodadas para cumprir sua missão.

Oficializado nesta terça-feira, o treinador já foi a campo. Ele conheceu as instalações do estádio José Zorrilla, onde fará sua estreia no domingo. Pela primeira vez trabalhando no futebol espanhol, ele será o terceiro uruguaio a dirigir a equipe na história. Antes dele, dirigiram a equipe Héctor Núñez (1975) e Victor Espárrago (1995).

O técnico chega à nova casa bastante elogiado. "Um profissional que conhecemos muito bem. Estive onze dias vendo futebol no Brasil e tive a sorte de ver como ele treina. É uma pessoa muito preparada, com ilusão, que conhece perfeitamente o plantel e também a LaLiga porque foi jogador do Mallorca", disse Fran Sánchez, diretor esportivo do clube.

"Ele é corajoso, metódico, com bom manuseamento de bola, de taque posicional. Tem certas semelhanças com Pacheta e um corpo técnico muito preparado, com pessoas inteligentes", enfatizou. "Obviamente não vem com uma varinha mágica, os protagonistas são os jogadores e neles temos confiança", disse. "Temos 28 pontos, são quatro equipes com menos (três caem), está tudo muito apertado e no domingo temos o primeiro jogo para somar, com todos unidos porque queremos a mesma coisa: consolidar na primeira divisão, o que este clube exige."