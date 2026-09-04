Pezzolano desabafa após queda do Inter: 'Impossível acreditar em técnico que não ganha'

Pressionado pela sequência de resultados ruins à frente do Internacional, o técnico Paulo Pezzolano sofreu mais um duro golpe na noite desta quinta-feira com a derrota de 3 a 1 para o Grêmio, no jogo que definiu a eliminação de sua equipe na Copa do Brasil. Na entrevista coletiva, ele adotou o estilo "sincerão", deu razão aos protestos dos torcedores e criticou seu próprio trabalho.

"É impossível acreditar em um treinador que não ganha. Não tem que acreditar. Eu tenho que demonstrar, tenho que ganhar jogos para que acreditem. Tenho que ganhar o próximo jogo para que o torcedor comece a acreditar. As minhas palavras não servem para nada", afirmou o comandante em tom de desabafo.

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Nas quartas de final da Copa do Brasil, o Inter empatou o primeiro encontro em 0 a 0 e acabou derrotado na segunda partida. O revés para o maior rival, estimulado pela grande rivalidade entre os dois clubes, parece não ter sido assimilado pelo profissional uruguaio.

"Sentimento de merda, um golpe duro, o mais duro do ano, perder para o rival. Sentimento ruim, não dá para evitar. Na vida sempre há momentos ruins. Hoje foi para todos nós. Agora é 100% no Brasileiro, não temos mais nada para pensar", disse o treinador.

No Nacional, o time vive uma situação extremamente delicada. A equipe ocupa a 18ª posição com 25 pontos, está na zona de rebaixamento e precisa iniciar uma reação urgente em meio à pressão que toma conta do clube. O próximo compromisso do conjunto vermelho está marcado para este domingo, em Porto Alegre, diante do Santos. Na cabeça do treinador, a vitória precisa acontecer. "Não temos desculpa. O que está acontecendo é que não estamos ganhando. No próximo jogo, temos que vencer", sentenciou.

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Após o clássico, o presidente Alessandro Barcelos se pronunciou sobre a situação do treinador. Uma nova derrota, no Sul, pode significar o fim do ciclo do uruguaio no Inter. "Precisamos reconhecer que não está sendo suficiente , que o momento é extremamente difícil, e que precisamos reaglutinar, porque são 13 partias até o final desse campeonato".