Perto do fim de contrato, Auro deve ganhar chance rara como titular no Santos

(via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Sem Madson, em recuperação de uma fratura na mão, e Nathan, suspenso, o técnico Orlando Ribeiro deve escalar Auro como titular na lateral direita do Santos diante do Juventude, em duelo marcado para segunda-feira, na Vila Belmiro, pela 31ª rodada do Brasileiro. Com contrato de empréstimo válido até o fim desta temporada, o jogador de 26 anos pode ganhar uma rara oportunidade de mostrar seu futebol jogando uma partida desde o início.

continua após publicidade .

Auro chegou ao clube alvinegro em fevereiro, emprestado pelo Toronto, do Canadá, mas não se firmou com nenhum dos treinadores que passaram pelo time nesta temporada. Teve apenas uma breve sequência como titular durante a disputa do Paulistão, antes de passar longos períodos no banco de reservas.

Até entrar nos cinco minutos finais da derrota para o Internacional, no sábado passado, ficou seis jogos sem ser utilizado, apesar de relacionado. A ausência entre os titulares, por sua vez, já dura três meses. A última vez que o lateral começou jogando foi no dia 2 de julho, quando os santistas perderam por 2 a 1 para o Flamengo na Vila. No total, jogou 13 partidas, nove como titular e quatro saindo do banco.

continua após publicidade .

Além de Madson e Nathan, a lista de desfalques do Santos tem o atacante Soteldo, que sofreu uma lesão no bíceps femoral da coxa direita e pode perder o resto da temporada, e o zagueiro Maicon, com uma lesão no músculo posterior da coxa direita. Orlando Ribeiro elogiou o time após o jogo com o Atlético-MG, apesar da derrota, e indicou que deve fazer apenas as mudanças necessárias para suprir as baixas, sem grandes alterações táticas.

Em 14º lugar, com 37 pontos, o Santos pode ir a campo contra o Juventude escalado com João Paulo; Auro, Luiz Felipe, Eduardo Bauermann e Felipe Jonatan; Rodrigo Fernández, Carlos Sánchez e Luan; ngelo, Lucas Braga e Marcos Leonardo.