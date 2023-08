Perto da marca de 200 jogos no Palmeiras, Rony pede atenção com 'cascudo' Atlético-MG

Perto de completar 200 jogos com a camisa do Palmeiras, o atacante Rony pediu cautela e calma aos seus companheiros para o duelo decisivo com o Atlético-MG, nesta quarta-feira, pela partida de volta das oitavas de final da Copa Libertadores. Jogando em casa, o time paulista também terá a vantagem de jogar por um empate porque venceu o jogo de ida por 1 a 0.

"Será um jogo de muitos detalhes, um jogo difícil e que, com certeza, vai precisar muito da nossa concentração e do nosso empenho. Todo mundo aqui sabe o quanto o Atlético-MG é uma equipe 'cascuda' e que também tem grandes jogadores, acostumados a grandes competições", projetou.

Rony disse contar com a torcida para o jogo que considera um dos mais difíceis da temporada. "Será um jogo de muita pegada, mas jogaremos em casa, com o nosso torcedor, e isso nos deixa muito tranquilos e confiantes para fazermos uma grande partida. Estamos muito concentrados para esse jogo e com a expectativa muito alta para fazermos um grande trabalho."

O Palmeiras garantirá vaga nas quartas de final em caso de empate, por qualquer placar. "É importante passar desta fase e dar sequência na competição, então está todo mundo com a cabeça muito boa para essa partida. Fizemos um primeiro jogo muito bom, mas não tem nada decidido ainda. O jogo só acaba quando o juiz apita. Esperamos estar em uma boa noite para fazermos a alegria de nossos torcedores", declarou.

Quando entrar em campo nesta quarta, Rony vai alcançar a marca de 200 jogos com a camisa palmeirense, sendo 168 como titular. Foram 58 gols e 22 assistências até agora. "Me sinto muito feliz e honrado por estar vestindo essa camisa e, mais uma vez, estar batendo uma marca importante no clube. Agradecer a Deus por essa conquista, que é um privilégio muito grande para mim e para a minha família. Agradecer também aos meus companheiros e ao Palmeiras em si pela oportunidade e por tudo o que fazem por mim. Me sinto muito realizado por mais uma marca aqui", destacou.