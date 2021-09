Pernambuco libera volta de público aos estádios, com máximo de 2,5 mil por jogo

Da Redação

O governo de Pernambuco mudou de ideia e resolveu antecipar a volta do público aos jogos de futebol para a próxima segunda-feira, dia 27. Serão liberados 20% da capacidade do estádios ou 2,5 mil torcedores, o que for menor. Esse número dobrará a partir de novembro.

continua após publicidade .

Com a diminuição dos casos da covid-19 nos últimos dias no Estado, o governo pernambucano convocou uma coletiva de imprensa nesta quinta-feira, para anunciar nova flexibilização no Plano de Convivência. Dentre as medidas, ficou decidido a volta dos torcedores nos estádios, o que ocorrerá na terça-feira, em Náutico x CRB, nos Aflitos.

O presidente do Náutico ameaçou levar o duelo de Série B para outro Estado, caso não tivesse torcedor no estádio. Na competição estava liberado o público, mas havia o impedimento das autoridades, o que ocorreu nesta quinta-feira.

continua após publicidade .

Quem anunciou as decisões do governo foi Ana Paula Vilaça, secretária executiva de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco. "A partir desta segunda, vamos liberar a realização de um público de até 2.500 pessoas. Desses, 90% terão que ter as duas doses da vacina. Apenas 10% terão que ter ao menos uma dose, mas deverão apresentar testes negativos", afirmou.

A partir de novembro serão liberados cinco mil pessoas, mas todos necessitarão da imunização completa, o que também será necessário em demais eventos com público.

Apenas o Náutico se aproveitará da medida inicialmente, já que o Santa Cruz fecha sua participação na Série C neste sábado - já está rebaixado à Quarta Divisão. O Sport vai aguardar a decisão em reunião dos clubes da Série A, que assinaram um documento no qual só voltam a ter público quanto todos puderem ter.