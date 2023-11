Pérez recebe advertência após chamar comissários da F-1 de 'piada'

Vice-campeão da temporada 2023 da Fórmula 1, Sergio Pérez não teve o fim de temporada que esperava. O piloto mexicano cruzou a linha de chegada em segundo lugar no GP de Abu Dabi, no domingo, mas não subiu ao pódio. Uma punição o derrubou para o quarto lugar. Horas depois da prova, ele foi advertido pela Federação Internacional de Automobilismo (FIA) por ter chamado os comissários de "piada".

continua após publicidade

"Esses comissários são uma piada, cara. Não posso acreditar nisso. Eles foram muito mal neste ano, mas isso é uma piada. Foi muito piada", reclamou o piloto da Red Bull ainda via rádio.

A declaração fez Pérez participar de uma audiência com os próprios comissários ao fim da corrida. "Os comissários explicaram ao piloto que não têm problema em ouvir discordâncias sobre suas decisões. Entretanto, comentários que possam indicar insultos pessoais são uma infração ao Código Esportivo Internacional", afirmaram.

continua após publicidade

Por consequência, aplicaram uma advertência formal no piloto. "Ele fez um sincero pedido de desculpas. Ao mesmo tempo, os comissários reconheceram que o piloto não é conhecido por fazer comentários deste tipo e sempre foi extremamente respeitoso nas audiências com os comissários."

"O piloto, o chefe de equipe e os comissários tiveram uma discussão construtiva sobre o uso e a transmissão de mensagens pelo rádio do time. O incidente foi revisto em detalhes na presença do piloto e, embora ele ainda discordasse da punição, afirmou que podia compreender a perspectiva dos comissários sobre o incidente."

No domingo, Pérez largou apenas em nono lugar, mas avançou no pelotão com seguidas ultrapassagens. Na disputa pelo quarto lugar, bateu rodas com a Ferrari de Charles Leclerc, tirando o monegasco da pista. Como consequência, os comissários impuseram punição de cinco segundos ao mexicano, que acabou perdendo o segundo lugar da prova - faria uma dobradinha com o holandês Max Verstappen, vencedor da corrida.