Pequeno corintiano se emociona ao ganhar camisa de Neymar, mas é xingado e sai amparado pela PM

A torcida do Corinthians tão elogiada nos últimos jogos não teve um comportamento exemplar neste domingo após a derrota por 1 a 0 para o Santos. Ao menos uma parte dela. Um garotinho de 8 anos pediu e ganhou a camisa de Neymar, se emocionou com o presente, mas despertou a ira de quem estava na arquibancada sul, sendo obrigado a deixar a Neo Química Arena pelo gramado e sob proteção da Polícia Militar.

Neymar caminhava rumo aos vestiários da Neo Química Arena quando viu o jovem implorar por sua camisa no setor oeste. O astro tem teve dúvidas em voltar e presenteá-lo, levando a criança às lágrimas.

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"Eu vi que ele falou sou muito corintiano, mas sou seu fã como jogador, você pode me dar sua camisa? Eu prometi e acabei dando, isso é um respeito não só pelo torcedor mirim, e sim pelo torcedor corintiano. Nunca tive nada contra o Corinthians, muito pelo contrário, eu respeito muito o Corinthians pelo time que é, pela torcida que tem, incentivaram até o final perdendo o jogo e isso nunca vi em nenhum lugar, então eu tiro o chapéu para todos eles. É um time que eu respeito muito."

Ocorre que os marmanjos presentes no local, revoltados com o terceiro revés seguido no Brasileirão, começaram a xingar o pequeno e seus familiares. Não foram poucos os xingamentos, seguidos de pedidos para "vazarem" dali que não eram corintianos por bajularem Neymar.

A Polícia Militar agiu rapidamente e retirou a família pelo gramado, garantindo a segurança do pequeno admirador de um dos grandes craques do futebol brasileiro. O semblante assustado, porém, mostrou claro o medo da família.

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No setor oeste, o mais caro da Neo Química Arena, muitos torcedores filmavam o santista e esticaram a mão para tentar ganhar a camisa. No estádio haviam vários cartazes com declaração de amor ao camisa 10 pedindo seu manto. Até na hora do hino nacional, um garotinho tentou um cumprimento de Neymar, mas acabou impedido por um funcionário do Corinthians.