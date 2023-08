Pepa vê injustiça no empate do Cruzeiro e Ronaldo pede 'cabeça erguida'

O Cruzeiro ainda não engoliu o empate sofrido diante do Corinthians, com gol de Gustavo Mosquito aos 52 minutos da etapa final, neste sábado, no Mineirão. O técnico Pepa considerou o resultado uma "injustiça tremenda" com o clube mineiro, que já soma seis jogos sem vitórias.

continua após publicidade

"Essa frustração é dos jogadores, da torcida e de todos nós. Uma situação ingrata. Não se trata só de segurar o resultado. Tivemos a oportunidade de fazer o segundo gol. Isso é de uma injustiça tremenda, mas o futebol é isso. Temos que nos apoiar uns nos outros e seguir trabalhando", disse o treinador.

O resultado mexeu também com Ronaldo. Ídolo do Corinthians e sócio-majoritário da SAF do Cruzeiro, o ex-atacante lamentou o resultado e pediu para que sua equipe não desanime neste momento de dificuldade no Campeonato Brasileiro.

continua após publicidade

"Nosso reencontro veio com uma bela festa no Mineirão, Nação. Infelizmente deixamos a vitória escapar nos últimos minutos, mas não vamos abaixar a cabeça. Seguimos firmes nos nossos objetivos. O trabalho continua", afirmou Ronaldo através das redes sociais.

A derrota liga um sinal de alerta no Cruzeiro, que começa a flertar com o rebaixamento. O time celeste é o 12º colocado do Brasileirão, com 25 pontos. O próximo compromisso é no domingo, às 16h, frente ao Grêmio, em Porto Alegre.