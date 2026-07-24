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Pep Guardiola recusa a proposta para ser o novo treinador da seleção da Itália

Escrito por Felipe Alencar (via Agência Estado)
Publicado em 24.07.2026, 09:45:00 Editado em 24.07.2026, 09:56:07
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O espanhol Pep Guardiola recusou o convite para ser o treinador da seleção da Itália. A informação foi divulgada pelo tradicional jornal italiano "Gazzetta dello Sport".

A Itália sonhava com o vitorioso treinador para conduzir a equipe no ciclo até a Copa do Mundo de 2030. A seleção europeia não joga um Mundial desde o ano de 2014, na edição disputada no Brasil.

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"Obrigado, estou honrado, mas neste momento não me sinto à vontade para aceitar", teria dito o treinador a Paolo Maldini (diretor técnico da seleção italiana), de acordo com o jornal.

Guardiola deixou o comando do Manchester City em maio de 2026. O treinador pretende tirar um bom tempo de descanso com a família, mas, ainda assim, considerou a proposta feita pela seleção da Itália. Quando jogador, Guardiola vestiu as camisas de Brescia e Roma, times italianos.

Com a recusa do espanhol, a Itália volta ao mercado para tentar fechar com um treinador. Segundo a "Gazzetta dello Sport", o ex-meia Andrea Pirlo é agora o principal alvo da Federação da Itália.

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Pirlo fez parte da seleção italiana que conquistou a Copa do Mundo de 2006. Como treinador, tem passagens por Juventus, Karagümrük-TUR, Sampdoria e Dubai United, dos Emirados Árabes Unidos.

O técnico Carlo Ancelotti, da seleção brasileira, foi procurado pela Federação Italiana de Futebol antes de Pep Guardiola, segundo revelou Paolo Maldini. O ex-zagueiro confirmou que o treinador da seleção do Brasil esteve entre os primeiros nomes consultados para assumir o comando da Itália.

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