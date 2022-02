Peng Shuai volta a negar ter acusado ex-vice premiê da China de assédio sexual

Da Redação

Ao jornal francês L'Equipe, a tenista chinesa Peng Shuai negou ter acusado alguém de agressão sexual. A declaração se dá depois da preocupação global com o bem-estar da atleta, que disse nas redes sociais ter sido assediada sexualmente pelo ex-vice-premiê da China, Zhang Gaoli. Ainda na entrevista, Peng afirmou que o post em que fazia a acusação foi apagado por ela em novembro.

continua após publicidade .

"No texto que pudemos ver na Europa, você acusou alguém de assédio sexual. O que você realmente escreveu? Não entendemos", perguntou o jornal. "Assédio sexual? Eu nunca disse que alguém tinha me assediado sexualmente de qualquer maneira", disse a tenista sem entrar em detalhes. A entrevista foi conduzida em chinês e o jornal concordou em publicar as respostas sem comentários.

Na publicação agora excluída no Weibo, um "Twitter chinês", Peng havia escrito "Por que você me levou para sua casa e me forçou a ter relações com você?", embora ela também tenha relatado um relacionamento consensual com o ex-vice premiê. O post levou a Associação de Tênis Feminino (WTA) a suspender torneios na China e causou um clamor internacional sobre a segurança de Peng.

continua após publicidade .

A discussão do escândalo foi censurada na internet chinesa e buscas pelo nome da atleta no Weibo continuam a não exibir resultados de pesquisa recentes. A tenista não atualiza a conta desde a remoção da postagem.

Peng disse ao jornal francês que causou um "enorme mal-entendido", repetindo comentários relatados por um meio de comunicação de Cingapura em dezembro, e que ela não queria "mais nenhuma tendência da mídia" sobre o assunto.

A tenista também procurou acalmar os temores sobre sua segurança, dizendo que a vida dela desde novembro não teve "nada de especial", e negando que tivesse "desaparecido" após o furor, quando não foi vista em público por semanas.

continua após publicidade .

Peng ainda disse que se encontrou com o presidente do Comitê Olímpico Internacional (COI), o alemão Thomas Bach, no sábado e discutiu seu futuro. Em comunicado oficial nesta segunda-feira, o COI confirmou que a reunião aconteceu e disse que Peng iria participar de vários eventos olímpicos.

Ela também planeja viajar para a Europa após a pandemia e visitar a sede do COI na Suíça. No entanto, Peng contou que uma lesão anterior no joelho, que exigiu vários procedimentos cirúrgicos, bem como a sua idade, tornavam improvável que ela voltasse a competir profissionalmente.