Pelé vira adjetivo sinônimo de 'excepcional' e é inserido no dicionário Michaelis

(via Agência Estado)

Pelé virou adjetivo e está oficialmente eternizado na língua portuguesa. O dicionário Michaelis decidiu incluir o nome do Rei do Futebol, que morreu em 29 de dezembro de 2022, como verbete em sua edição digital e em breve também vai inserir a novidade nas próximas versões impressas.

pe.lé® adj m+f sm+f Que ou aquele que é fora do comum, que ou quem em virtude de sua qualidade, valor ou superioridade não pode ser igualado a nada ou a ninguém, assim como Pelé®, apelido de Edson Arantes do Nascimento (1940-2022), considerado o maior atleta de todos os tempos; excepcional, incomparável, único. Ele é o pelé do basquete. Ela é a pelé do tênis. Ela é a pelé da dramaturgia brasileira.

A mudança foi anunciada durante o Sports Summit, um dos principais eventos da indústria esportiva que está sendo realizado no Pacaembu, onde Pelé recebeu mais uma das inúmeras homenagens. A família do Rei do Futebol foi presenteada com uma placa em que está inserido o verbete que exalta o maior jogador de todos os tempos como excepcional, incomparável e único.