Pelé posta foto sorridente após boato sobre estado de saúde: Não estou bonitão?

O estado de saúde de Pelé virou motivo de preocupação na tarde desta quinta-feira. Nas redes sociais, uma série de boatos davam conta de que o Rei do Futebol não estaria bem, mas o mal-entendido durou pouco. A lenda tranquilizou os fãs ao publicar no Instagram uma foto na qual aparece sorridente após ir ao cabeleireiro. Ele ainda aproveitou a situação para brincar com os seguidores.

"Meus amigos, sei que tem gente buscando notícias sobre mim. Então, envio por aqui. Hoje eu tirei o dia para cuidar do meu visual! Desde o início da pandemia, a minha esposa tem sido minha cabeleireira favorita. Estão dizendo por aí que eu não estou bem. Vocês não acham que eu estou bonitão?", escreveu.

Essa não é a primeira vez que o estado de saúde de Pelé vira motivo de preocupação em 2022. No dia 22 de janeiro, a filha do Rei, Kely Nascimento, precisou ir às redes sociais para afirmar que o pai estava "super forte".

"Meu pai vai para o hospital todo mês. Então, vira e mexe vai sair essas coisas. Às vezes ele vai duas vezes e passa uma noite", disse Kely na ocasião.

Pelé faz tratamento contra um tumor no cólon, descoberto em 2021, e precisa ir ao hospital com certa frequência para dar seguimento ao atendimento dos médicos. Na segunda quinzena de janeiro, o Hospital Albert Einstein confirmou que o ex-atleta de 81 anos esteve no local para dar continuidade ao tratamento.

De acordo com a ESPN, o Rei do Futebol teria também um tumor no fígado e no pulmão, com risco da doença estar se espalhando pelo seu corpo. As informações não foram desmentidas ou confirmadas pela assessoria de Pelé e do hospital naquela oportunidade.

"Edson Arantes do Nascimento esteve internado no Hospital Israelita Albert Einstein nos dias 19 e 20 de janeiro para dar sequência ao tratamento do tumor de cólon, identificado em setembro de 2021. O paciente recebeu alta nesta quinta-feira (20) e está com condições clínicas estáveis", informou o boletim médico.