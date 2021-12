Pelé faz última sessão de quimioterapia no ano: 'Ficarei alguns dias no hospital'

Da Redação

Pelé continua internado no Hospital Albert Einstein para sessões de quimioterapia para o tratamento de um câncer no cólon descoberto entre setembro e outubro deste ano. Por meio das redes sociais, o Rei do Futebol publicou uma foto e disse que está bem, mas ficará mais alguns dias ingressado no hospital para a realização de uma bateria de exames.

"Vou aproveitar essa chance para fazer uma nova bateria de exames, então vou ficar alguns dias por aqui. Não se preocupem, eu estou apenas me preparando para as festas de final de ano!", escreveu Pelé em tom de brincadeira na sua página no Instagram.

A postagem também revelou que esta será a última sessão de quimioterapia que o Rei fará em 2021. O tratamento deve prosseguir em 2022 dependendo de nova avaliação médica.

"Desde o dia 30 de setembro, quando eu saí do hospital, vocês sabem que eu tenho feito pequenas sessões de quimioterapia como parte do meu tratamento. Hoje eu estou no Albert Einstein fazendo a última sessão de 2021. Eu quis dividir essa conquista com vocês. Afinal, toda pequena vitória é um motivo para comemorar, não acham?", escreveu Pelé.

Aos 81 anos, Edson Arantes do Nascimento tem passado por alguns problemas de saúde recentemente. Sua dificuldade de locomoção o afeta há mais de cinco anos. Desde então, sua participação em eventos e aparições públicas se tornaram mais raras. Após a descoberta do câncer no cólon, as preocupações com a saúde de Pelé aumentaram. Ainda não há previsão de alta hospitalar.