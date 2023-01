Pelé é homenageado por mais de cem cartunistas em exposição virtual

(via Agência Estado)

Uma semana após a morte de Pelé, a Associação dos Cartunistas do Brasil - ACB, que completa 35 anos em 2023, dá início à mostra virtual LOVE: Pelé pelos craques do traço, que reúne mais de cem trabalhos de cartunistas de todo o Brasil, e alguns de fora do país, dentro do site HQMIX.

Desenhistas como Dálcio, Mauricio de Sousa, Paffaro, Fernandes, Baptistão, Manga, entre outros, participam da homenagem e mostram quanto o estilo de cada um se completa nesta homenagem ao Rei Pelé, reverenciado em todo mundo nesta sua passagem da vida na Terra para a eternidade.

Pelé sempre reconheceu a importância das charges e caricaturas em sua vida de jogador. Em um texto seu, publicado na abertura do livro Gol de Bico - Brasil nas Copas (2013), de JAL e Gualberto Costa pela Editora Panini, Pelé fala: "Um dia, já profissional e com um nome no Santos, ouvi um locutor dizer no rádio que eu desenhava bem as jogadas, os dribles e, principalmente, os gols. Então, de certa forma, cheguei à conclusão de que também sei desenhar. Só que com os pés. Isso só demonstra que as artes do futebol e do traço estão próximas. E que as caricaturas e charges que aparecem na imprensa, antes e depois dos jogos, são parte do espetáculo do futebol. Sem elas, ficaria tudo muito menos alegre e emocionante."

Curador da mostra, o cartunista e presidente da ACB, José Alberto Lovetro (JAL), complementa. "A história do futebol passa pelas mãos desses cartunistas, e Pelé é um dos mais homenageados pelos artistas nesse esporte que é paixão entre os brasileiros."

Sem data para encerrar, a exposição sempre será atualizada com outros cartuns sendo incorporados ao site.