Pelé é homenageado por filhas, CBF e atletas antes da Supercopa do Brasil

Marcos Antomil (via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Antes de a bola rolar neste sábado para a Supercopa do Brasil, entre Palmeiras e Flamengo, foi preparada uma bela homenagem para o Rei Pelé. Jogadores e as filhas do ídolo máximo do esporte brasileiro participaram da série de agradecimentos a tudo que Pelé proporcionou ao futebol do País no gramado do estádio Mané Garrincha, em Brasília.

continua após publicidade .

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e os clubes fizeram homenagens a Pelé, cuja morte completa um mês neste domingo. Na entrada em campo, jogadores de Palmeiras e Flamengo usavam camisas com o número 10, eternizado pelo Rei do Futebol.

Em seguida, o presidente da entidade, Ednaldo Rodrigues, Flávia e Kely Nascimento, filhas de Pelé, trouxeram ao gramado três taças Jules Rimet, representando o tricampeonato mundial que o Rei conquistou com a seleção brasileira.

continua após publicidade .

A torcida reagiu com muitos aplausos, os atletas formaram um corredor para a caminhada dos três até o centro do gramado do estádio Mané Garrincha. As filhas ficaram emocionadas e não puderam conter as lágrimas. Os jogadores se posicionaram no círculo central, enquanto ao fundo, na arquibancada central, surgiu um bandeirão com a foto de Pelé e o símbolo do infinito.

O árbitro Wilton Pereira Sampaio só autorizou o início do jogo após uma contagem progressiva, até 10, ilustrada no telão e na transmissão oficial com dez imagens de Pelé.