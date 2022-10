Pelé comemora 82 anos e é homenageado por Santos e figuras do esporte

(via Agência Estado)

Pelé celebra aniversário de 82 anos neste domingo (23)

Pelé celebra aniversário de 82 anos neste domingo (23). Nascido na cidade de Três Corações (MG), em 1940, o Rei do Futebol foi homenageado por diversas entidades e figuras do esporte nesta manhã. Clubes brasileiros como Santos e Flamengo prestaram reconhecimento à data em suas redes sociais, assim como a CBF, através do presidente Ednaldo Rodrigues. Pelé se pronunciou e agradeceu pelo carinho recebido.

"O dia 23 de outubro deveria ser feriado mundial para todos os fãs do futebol em homenagem ao maior atleta de todos os tempos. É sempre uma alegria parabenizar o maior de todos", afirmou o presidente da Confederação brasileira de futebol.

Pelé disputou 1.366 jogos e marcou um total de 1.282 gols, dos quais 1.091 foram pelo Santos, que já havia homenageado Pelé na partida do último sábado contra o Corinthians e voltou a celebrar o aniversário com um vídeo com gols do camisa 10 no domingo. Neymar Jr. também desejou parabéns a Pelé com um vídeo publicado pelo Santos.

"23 de outubro de 1940. Nascia Edson Arantes do Nascimento, aquele que se tornaria a maior lenda do esporte mundial. 82 anos de vida. 82 anos de reinado. Obrigado por existir e por escrever a sua história junto ao Santos FC. Feliz aniversário, Pele. Você é eterno! #PELÉ82. O maior, o melhor e o eterno. São 82 anos de reinado e de uma história de amor com o esporte e com o Santos FC. O futebol ainda terá outros inúmeros craques, mas Rei será sempre apenas um", publicou o Santos.

Pelé foi revelado pelo Santos em 1957 e, pela seleção brasileira, se tornou o único atleta a vencer três Copas do Mundo das quatro que disputou, a primeira delas aos 17 anos de idade, em 1958. Pelé é o maior artilheiro da seleção brasileira, com 95 gols marcados.

As homenagens se estenderam entre clubes brasileiros e internacionais. O perfil oficial da Copa Libertadores, vencida duas vezes pelo Santos de Pelé, em 1962 e 63, também festejou os 82 anos do Rei. Atual finalista da competição, o Flamengo também se pronunciou.

"Tricampeão mundial, atleta do século e maior artilheiro da história, Pelé completa 82 anos hoje! Ao Rei do Futebol, que já desfilou sua genialidade com o Manto, o nosso forte abraço. Parabéns, vida longa e muita saúde! Obrigado por encantar tantas gerações com seu talento", publicou o time carioca.

Através de um vídeo em suas redes sociais, Edson Arantes do Nascimento agradeceu as felicitações. "No meu aniversário, eu apenas quero expressar a minha gratidão. A vida é muito boa. Completar 82 anos junto a vocês, com saúde, é o melhor presente. Obrigado por tudo o que tenho recebido".

Pelé tem adotado uma postura mais discreta nos últimos anos, tanto publicamente quanto nas redes sociais. O Rei passou por uma série de internações no final de 2021, quando foi diagnosticado com um tumor no cólon. Ele foi submetido a uma cirurgia e passou por sessões de quimioterapia.

Em janeiro, exames constataram uma metástase que atinge o intestino, pulmão e o fígado de Pelé. No mês seguinte, ele foi novamente internado, desta vez para tratar uma infecção urinária. Em abril, esteve alguns dias no Hospital Albert Einstein para a realização de novos procedimentos, entre exames e tratamentos contra o câncer. Desde então, o Rei tem seguido o tratamento em casa.

