Pelé apresenta piora de quadro clínico e vai passar Natal internado

Pelé teve piora na saúde em boletim médico publicado nesta quarta-feira

Pelé teve piora na saúde em boletim médico publicado nesta quarta-feira. O Rei do Futebol está internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, desde o dia 29 de novembro e vinha apresentando melhora clínica nos últimos boletins.

"Internado desde 29 de novembro para uma reavaliação da terapia quimioterápica para tumor de cólon e tratamento de uma infecção respiratória, Edson Arantes do Nascimento apresenta progressão da doença oncológica e requer maiores cuidados relacionados às disfunções renal e cardíaca. O paciente segue internado em quarto comum, sob os cuidados necessários da equipe médica", diz o boletim assinado pelos médicos Fabio Nasri, geriatra e endocrinologista, Rene Gansl, oncologista, e Miguel Cendoroglo Neto, diretor-superintendente médico e serviços hospitalares, todos do Einstein.

A filha Kely Nascimento publicou em sua conta no Instagram que a família não estará toda reunida para o Natal. Ela mora nos Estados Unidos e viajou para o Brasil nas últimas semanas para acompanhar o pai.

"Família do insta, o nosso natal em casa foi suspenso. Nós decidimos com os médicos que, por várias razões, será melhor a gente ficar por aqui mesmo, com todo esse cuidado que esta nova família Einstein nos dá!! Nós, como sempre, agradecemos todo o carinho que vocês transmitem aqui no Brasil como do mundo inteiro! O seu amor por ele, as suas histórias e a suas preces são um conforto ENORME, porque sabemos que não estamos sós".

Desde que foi internado, jogadores e famosos publicam mensagens nas redes sociais pedindo a melhora e orações ao "Rei Pelé". Entre eles, os atletas da seleção brasileira Rodrygo e Vinicius Junior e os craques Mbappé e Cristiano Ronaldo.

No jogo do Brasil contra Camarões pela última rodada da primeira da fase de grupos da Copa, no Lusail Stadium, uma enorme bandeira foi erguida pela torcida, desejando melhoras ao Rei. Os jogadores também levaram uma faixa para dentro do gramado após a partida diante da Coreia do Sul. Nela, havia uma foto de Pelé e seu nome.

No início do mês, torcedores do Santos chegaram a se reunir em frente ao Hospital Israelita Albert Einstein para fazer uma vigília pelo Rei do Futebol. A homenagem levou um grande número de santistas ao ato.

Pelé iniciou tratamento contra um tumor no cólon em 2021. Ele precisa ir ao hospital com frequência para dar seguimento ao atendimento e avaliação. Na segunda quinzena de janeiro, o Einstein confirmou que Pelé esteve no local para passar por mais exames de avaliação.

Em tratamento contra um câncer, ele já foi submetido a uma cirurgia para retirada do tumor no mesmo hospital em setembro do ano passado. Sua saúde já havia sido assunto no início do ano, quando exames constataram a metástase que atinge o intestino, pulmão e o fígado.

Dia 20, quando começou a Copa, Pelé postou nas redes sobre os 100 anos de sua mãe, Dona Celeste. Constantemente, ele publica mensagens aos jogadores e agradece o carinho de todos na redes.

