Pelé agradece homenagem e interage com Luva de Pedreiro: 'Receba o meu abraço'

Iran Ferreira, mais conhecido nas redes sociais como Luva de Pedreiro, recebeu, nesta segunda-feira, uma mensagem especial de Pelé. O Rei do Futebol agradeceu homenagem feita pelo jovem baiano em um de seus vídeos e disse ter ficado muito feliz com o presente.

"Garoto, a sua homenagem me fez sorrir. Obrigado pelo carinho. 'Receba' o meu abraço", escreveu Pelé no Instagram, fazendo menção à expressão amplamente repetida pelo jovem e seus fãs: "Receba".

Com 81 anos, Pelé está em tratamento contra um tumor no cólon que foi descoberto em 2021. Desde então, o Rei do Futebol enfrenta uma rotina de idas e vindas ao hospital para o tratamento. Na última semana, Pelé ficou alguns dias internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo.

No vídeo, Luva de Pedreiro acerta um chute no ângulo e depois se dirige à câmera para enviar uma mensagem especial a Pelé: "Esse golaço aqui é para você, Pelé. Você é o rei do futebol. Força para você, guerreiro, é o melhor do mundo. Pelé: sensacional e magnífico", disse Iran Ferreira.

O Cara da Luva de Pedreiro começou a fazer grande sucesso com seus vídeos no TikTok e no Instagram no início de 2022. Aos poucos, o baiano da localidade de Tabua, em Quijingue, no norte da Bahia, conseguiu transformar sua vida e se transformou em um verdadeiro fenômeno das redes sociais.

Além dos fãs mirins, Iran Ferreira também ganhou espaço no mundo do futebol. Iran Ferreira virou garoto propaganda e já angariou importantes patrocinadores, inclusive lançando marca de roupas. No Instagram, ele soma 12,8 milhões de seguidores. No TikTok, o número é ainda mais expressivo, 14,7 milhões.