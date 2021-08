Pela 3ª vez na carreira, Louis van Gaal assume como técnico da seleção da Holanda

Da Redação

A seleção da Holanda tem, a partir desta quarta-feira, um novo/velho técnico: Louis van Gaal, de 69 anos, foi anunciado para o cargo, no qual vai ocupar pela terceira vez em sua carreira. O ex-treinador de gigantes como Ajax, Barcelona, Bayern de Munique e Manchester United comentou sobre a sua volta ao time nacional holandês.

"O futebol holandês sempre esteve perto do meu coração e, na minha opinião, o posto de treinador nacional é chave para o avanço do nosso futebol. Considero uma honra treinar a seleção holandesa", disse Van Gaal, em comunicado oficial, que deve estrear contra a Noruega, em setembro, nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022, que será no Catar.

A Holanda está na vice-liderança de seu grupo com seis pontos, um a menos que a Turquia. O desafio de classificar o seu país para o Mundial do ano que vem foi abordado por Van Gaal. "Temos pouco tempo para os próximos jogos de classificação, que são cruciais para nossa participação no Mundial. Por isso, a atenção se concentra totalmente nos jogadores e no enfoque que iremos utilizar", afirmou.

O técnico veterano e grande conhecido dos europeus foi contratado para substituir o ex-zagueiro Frank de Boer, que treinou a equipe holandesa até a surpreendente eliminação nas oitavas de final da Eurocopa para a República Checa.

No seu retorno à seleção, cargo que já exerceu entre 2000 e 2001 e 2012 e 2014, o técnico garantiu já ter mantido contato com os comandados. "Já falei com vários jogadores e me reuni com a comissão técnica da

seleção. Tenho muita vontade de trabalhar com eles", garantiu Van Gaal. Ele terá como assistentes Danny Blind e Henk Fraser, enquanto que Frans Hoek será o novo treinador de goleiros.