Pegula atropela Samsonova e é campeã em Montreal; Sinner conquista seu primeiro Masters 1000

Em tarde praticamente perfeita no Canadá, Jessica Pegula sagrou-se campeã do WTA 1000 de Montreal, no Omnium Banque Nationale. A americana, número 3 do mundo, venceu a russa Liudmila Samsonova por 2 sets a 0, com as parciais de 6/1 e 6/0. Ela é a primeira tenista dos Estados Unidos a conquistar a taça do WTA 1000 do Canadá desde Serena Williams, em 2013.

O título de Pegula contra Samsonova, 18ª no ranking mundial, encerra uma semana inesquecível para a americana. No sábado, ela venceu a polonesa número 1 do mundo, Iga Swiatek, na semifinal e chegou muito confiante para a decisão. A conquista deste domingo foi a terceira na carreira da tenista de 29 anos.

Em quadra, Jessica Pegula foi dominante contra a russa Samsonova, perdendo apenas um game dos 13 disputados e controlando completamente a partida. Além da superioridade técnica, a tenista contou com o forte cansaço da adversária, que passou por uma semifinal de quase 10 horas contra Elena Rybakina, número 4 do mundo.

MASCULINO

Também neste domingo, o italiano Jannik Sinner conquistou seu primeiro título do ATP Master 1000 em Toronto. O número 8 do mundo venceu o australiano Alex De Minaur, 18º do ranking, por 2 sets a 0, parciais de 6/4 e 6/1. O tenista europeu emendou uma sequência de quebras de saque para garantir a taça no Canadá.