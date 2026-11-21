É possível ser um dos artilheiros do seu time durante sete temporadas consecutivas e, mesmo assim, demorar a conquistar a unanimidade de torcida e comissão técnica? Pedro vive isso no Flamengo. De volta às convocações recentes da seleção e um dos que mais balançou as redes no Brasileirão de 2026, ele chegou neste sábado, 21, ao seu 17º título pelo clube rubro-negro, em um ano que retomou o protagonismo.

No confronto com o Palmeiras, que confirmou mais um troféu para seu time, ele passou em branco. Seu lance de mais perigo foi um chute da entrada da área que desviou na zaga alviverde e saiu para escanteio. Substituído por Bruno Henrique, sua contribuição foi mais decisiva ao longo do campeonato do que na partida em si.

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A temporada de 2025 passou longe de ser das melhores de Pedro no Flamengo. Além de só ter estreado em abril daquele ano por conta de uma lesão séria no ligamento cruzado do joelho que o tirou de combate por sete meses, ele teve problemas com Filipe Luís, que chegou a criticar publicamente sua disciplina. Assim, não usufruiu da titularidade e teve seu pior desempenho em números, com 15 gols e sete assistências em 39 partidas.

Com Leonardo Jardim, ele voltou a ter sequência em 2026, mas demorou para desencantar: em 10 jogos, marcou apenas duas vezes e não conseguiu ajudar seu time a conquistar a Recopa no duelo com o Lanús. A virada veio em 2 de março, quando balançou as redes quatro vezes na goleada de 8 a 0 sobre o Madureira pelas semifinais do Campeonato Carioca.

Depois dessa partida, ele fez 15 gols nas próximas 23 e voltou a ser titular absoluto sob o comando do técnico português, o qual rasgou elogios após o título do estadual. "Ele teve poucos dias, mas entende a maneira que eu jogo, a maneira que posso oferecer para o time", disse, à época, após a final.

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Vaias contra o Fluminense e sprint na reta final do Brasileirão para Pedro

Ainda que tenha voltado para a seleção brasileira em setembro com Carlo Ancelotti, porém, Pedro não escapou de viver momentos de instabilidade na atual temporada. Após a última sequência, ele caiu de rendimento de setembro até outubro, quando passou pelo drama de ouvir vaias da torcida, mais especificamente, no jogo com o Fluminense pela 30ª rodada do Brasileirão.

E antes disso, o atacante teve um pequeno desentendimento com Leonardo Jardim ao reclamar de ser substituído contra o Red Bull Bragantino. "Todo jogo?", indagou ele ao treinador. E, de fato, em quase todas as partidas ele saía - e ainda sai, fato que não mudou até o fim do ano.

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Os dois se abraçaram ao fim daquela partida, que terminou com vitória de 2 a 1 e um dos gols marcados por ele. E a relação se manteve boa. Tanto que, ao notar as vaias no clássico, o técnico saiu em defesa de Pedro. "Se há uma característica nele além da construção é a finalização, mas a bola não está entrando. A situação dele é a de qualquer jogador: quando é mais eficaz, a torcida xinga o treinador porque o tirou, e quando é menos eficaz, xinga o jogador", comentou, no dia.

Mesmo com o centroavante passando em branco na inesperada eliminação para o Estudiantes na semifinal da Libertadores, ele seguiu com o respaldo do comandante e foi titular em todos os jogos desde então. E quando a equipe precisou dele para confirmar o título do Brasileirão, foi eficiente: dois gols contra o Vasco, mais dois contra o Grêmio e o Flamengo cada vez mais consolidado na liderança.

No fim, mesmo que tenha presenciado uma cena quase inédita, em que foi contestado pela torcida, Pedro fecha o ano em alta, com números equiparados às suas temporadas mais eficientes e de volta, de fato, à seleção brasileira. Na última Data Fifa, só não esteve no elenco de Ancelotti por um pedido da CBF de não convocar atletas nem do rubro-negro, nem do Palmeiras, para não desequilibrar a briga pelo título, mas apareceu na pré-lista.

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A última missão que resta para ele, agora, é de ficar com a artilharia do Brasileirão pela primeira vez na carreira. Pedro tem 20 gols e está atrás apenas de Kevin Viveros, do Athletico-PR, que tem 21. Há quatro rodadas, a distância entre os dois era de cinco, e o pequeno jejum que o colombiano vive, bem como uma suspensão por ter sido expulso contra o Vasco, podem pavimentar o caminho.