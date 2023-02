Pedro se recupera e reforça Flamengo na final da Recopa; Everton Ribeiro escalado

(via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O Flamengo vai poder contar com a presença do artilheiro Pedro para o jogo de volta desta terça-feira, contra o Independiente del Valle, na decisão da Recopa Sul-Americana, no Maracanã. O atacante deixou o campo na partida de ida com dores na virilha e iniciou tratamento intensivo. Outra novidade é a presença de Everton Ribeiro no meio-campo, mesmo com Gerson liberado pelo departamento médico.

continua após publicidade .

O camisa nove treinou normalmente, conseguiu fazer todos os movimentos e não sentiu dores nos trabalhos de finalização. Ele volta a formar dupla de ataque com Gabigol no Rio.

Com a necessidade de vencer o time equatoriano por dois gols de vantagem para levantar o seu primeiro título este ano (perdeu o confronto fora de casa por 1 a 0), Vitor Pereira vai mandar a campo os dois jogadores responsáveis pela criação a fim de aumentar a agressividade da equipe carioca. Dessa maneira, Everton Ribeiro vai dividir com Arrascaeta a missão de abastecer o ataque.

continua após publicidade .

Recuperado de uma pancada no tornozelo direito, Gerson fica à disposição no banco de reservas. O jogador não atua desde o dia 15, quando se machucou diante do Volta Redonda e precisou deixar o gramado. Dessa forma, a dupla de volantes vai ser composta pelo chileno Arturo Vidal e Thiago Maia.

Na defesa, o treinador não contará novamente com Léo Pereira. Fabrício Bruno vai ser mantido e atua ao lado de David Luiz. Na laterais, o uruguaio Varela segue na direita enquanto Ayrton Lucas vai funcionar também como peça ofensiva pelo lado esquerdo.

Pressionado pela perda da Supercopa para o Palmeiras e pelo fiasco no Mundial de Clubes (terminou o torneio em terceiro lugar, quando caiu na semifinal), o Flamengo vem de um bom resultado no final de semana, pelo Campeonato Carioca, que ajuda a amenizar o ambiente.

No domingo, com um time formado por reservas e também atletas da base, o time rubro-negro conseguiu uma importante vitória de 1 a 0 sobre o Botafogo em Brasília. Dessa maneira, no caso de um triunfo sobre o Vasco, na próxima rodada, o Flamengo garante a Taça Guanabara por antecipação.