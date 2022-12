Pedro Henrique prevê 2023 de sucesso para o Inter: 'Colher o que plantou em 2022'

(via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O Internacional terminou a temporada em alta, classificado para a Copa Libertadores com a segunda colocação do Brasileirão e com ótima vitória sobre o campeão Palmeiras, por 3 a 0. Um dos destaques da campanha dos gaúchos, o atacante Pedro Henrique afirmou nesta terça-feira que o clube tem tudo para ir ainda melhor em 2023 e voltar a ser campeão após quase seis anos.

continua após publicidade .

Em entrevista à rádio Grenal, o atacante falou sobre a carreira, a realização do sonho de defender as cores do clube de coração e fez previsões otimistas para a próxima temporada.

"O ano de 2023 irá ser de colheita do que plantamos em 2022. Teremos desafios muito grandes e o Inter precisará estar lutando (para ganhar)", disse. "Eu sei da exigência que o torcedor tem, e precisa ser assim", afirmou, admitindo que a equipe precisa acabar com o jejum sem títulos que vem desde a Recopa Gaúcha de 2017.

continua após publicidade .

Sondado por diversos clubes, inclusive o São Paulo, o atacante de 32 anos admitiu que o desempenho bom em times menores fora do País o impediu de um retorno antes. Ele passou por PAOK, Qarabag, Astana, Kayserispor e Sivasspor antes de retornar para Porto Alegre.

"Nos últimos anos, sempre aconteceram alguns convites. Mas pelos meus contratos, e também pelo meu sucesso nos clubes, seria difícil voltar. Todos me motivavam a voltar, mas não era viável", disse. Agora, ele negocia renovação com o Inter para ganhar um aumento salarial.

"Eu tenho que admitir, chego num final de ano muito feliz. No começo de janeiro eu estava na Turquia. Imaginar que o meu fim de ano seria no meu time do coração é motivo de muito orgulho", afirmou ele, que admitiu não ser bom o suficiente na infância.

"Eu não era um dos primeiros a ser escolhido (nas peladas de rua), eu era quem escolhia no futebol. Tenho essa ligação com o futebol na minha vida desde piá, sempre sonhei com isso."