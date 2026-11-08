Pedro Emanuel se diz orgulhoso do Vasco na Copa do Brasil: 'Aprender com derrotas'

O técnico do Vasco, Pedro Emanuel, afirmou estar orgulhoso da campanha de seu time após a eliminação na semifinal da competição neste domingo em São Januário. O Vasco venceu o Palmeiras por 2 a 1, mas acabou derrotado por 5 a 4 na disputa de pênaltis. "Tenho um grande orgulho do percurso que fizemos nesta Copa tal qual tenho grande orgulho do que estamos construindo juntos. É difícil, mas faz parte do nosso crescimento aprender com essas derrotas."

"Criamos uma grande expectativa nessa competição. Saímos com uma sensação de tristeza porque fizemos tudo que estava ao nosso alcance para chegar à final", afirmou o português. "Enfrentamos uma equipe muito boa e isso faz parte do crescimento para o Vasco. Uma equipe que já foi grande e quer voltar a ser grande."

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Após a eliminação na Sul-Americana e na Copa do Brasil, o Vasco volta suas atenções no Brasileirão. Com uma partida a menos, o time ocupa a 13ª posição com 41 pontos e durante a Data Fifa enfrenta a Chapecoense, na Arena Condá, em jogo atrasado da 21ª rodada, no sábado às 20h30. "Vamos ter um espaço maior de tempo agora, que vai nos permitir recuperar os jogadores."

Pedro Emanuel elogiou o Palmeiras e afirmou ser doloroso ser eliminado dessa maneira. "É um dia de grande tristeza para nós. Ganhamos de um grande time, que está lutando pela Libertadores e pelo Brasileirão. É doloroso ter esse sentimento e eu costumo dizer que o futebol tem tanto de mágico, quanto de cruel."

Na avaliação do técnico, o Vasco esteve próximo de estar na final e só está sofrendo agora porque avançou na disputa. "Tentamos, não conseguimos, e o Palmeiras acabou sendo mais competente nos pênaltis. Temos que aceitar. A tristeza é grande, mas faz parte do crescimento."