Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Esportes

publicidade
ESPORTES

Pedro decide, Flamengo vence Estudiantes e garante vaga nas oitavas da Libertadores

Escrito por (via Agência Estado)
Publicado em 20.05.2026, 23:46:00 Editado em 20.05.2026, 23:53:42
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Fora da convocação final de Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo, Pedro respondeu da melhor maneira possível dentro de campo. O atacante marcou o gol da vitória do Flamengo sobre o Estudiantes por 1 a 0, nesta quarta-feira, no Maracanã, e comandou a classificação rubro-negra às oitavas de final da Copa Libertadores.

Com o resultado, o Flamengo chegou aos dez pontos e assumiu a liderança do Grupo A. O Independiente Medellín aparece em segundo, com sete, seguido pelo Estudiantes, com seis. O Cusco soma apenas um ponto. O time carioca ainda deve receber três pontos referentes ao duelo suspenso contra os colombianos, o que pode consolidar ainda mais a ponta da chave.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Pedro, que esteve presente apenas na pré-lista de Ancelotti, voltou a mostrar poder de decisão em um momento importante da temporada. O atacante é visto como uma das alternativas imediatas da seleção brasileira em caso de problema físico de algum jogador do setor ofensivo durante a preparação para o Mundial.

O primeiro tempo no Maracanã teve muita intensidade, mas pouca criatividade ofensiva. Flamengo e Estudiantes começaram assustando nos minutos iniciais. O time argentino levou perigo em cabeçada de González Pírez após cobrança de escanteio, enquanto o Flamengo respondeu em finalização de Jorginho de fora da área.

Aos 32 minutos, Bruno Henrique foi derrubado por Meza, e o árbitro chegou a marcar pênalti. Após revisão do VAR, porém, a infração foi apontada fora da área. Na cobrança da falta, Léo Pereira exigiu boa defesa de Muslera, que ainda irritou jogadores e torcedores rubro-negros ao retardar reposições de bola durante boa parte da etapa inicial.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O cenário mudou no segundo tempo, principalmente após uma falha decisiva da defesa argentina. Aos 19 minutos, Bruno Henrique fez jogada individual pela esquerda e parecia perder o lance ao adiantar demais a bola. Muslera, porém, saiu errado, se atrapalhou e deixou a sobra limpa para Pedro. O atacante dominou, girou sobre Meza e bateu de esquerda para explodir o Maracanã.

O gol abriu espaços para o Flamengo controlar ainda mais a partida. Pouco depois, Samuel Lino encontrou ótimo passe para Carrascal infiltrar livre nas costas da defesa, mas o colombiano desperdiçou cara a cara com o goleiro. No rebote, Pedro ainda tentou uma finalização de chaleira, mas mandou por cima do travessão.

Sem sofrer grandes sustos defensivos, o Flamengo administrou a vantagem até o apito final e confirmou a vaga antecipada no mata-mata da Libertadores. Em uma noite de resposta individual de Pedro e atuação segura coletiva, o time rubro-negro mostrou força justamente quando começa a entrar na fase decisiva da temporada.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

FICHA TÉCNICA

FLAMENGO 1 X 0 ESTUDIANTES

FLAMENGO - Rossi; Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Evertton Araújo (Lucas Paquetá), Jorginho e Carrascal (Varela); Luiz Araújo (Samuel Lino), Pedro (Wallace Yan) e Bruno Henrique (De la Cruz). Técnico: Leonardo Jardim

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

ESTUDIANTES - Muslera; Meza, Santiago Núñez, González Pírez e Tomás Palacios; Amondarain (Gaich), Piovi (Gabriel Neves), Alexis Castro (Farías) e Tiago Palacios (Gabricio Pérez); Aguirre (Cetré) e Carillo. Técnico: Alexander Medina.

GOL - Pedro, aos 19 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Evertton Araújo e Luiz Araújo (Flamengo); González Pírez, Meza, Piovi, Tiago Palacios e Tomás Palacios (Estudiantes)

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

ÁRBITRO - Esteban Ostojich (URU)

RENDA - Não divulgado

PÚBLICO - 53.125 torcedores

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

LOCAL - Maracanã, no Rio de Janeiro (BRA).

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Copa Libertadores Estudiantes Flamengo Futebol
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Esportes

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV