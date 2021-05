Pedro Barros garante vaga na Olimpíada de Tóquio na modalidade park do skate

Continua após publicidade

Pedro Barros se tornou o quinto brasileiro a garantir vaga para a disputa do skate na Olimpíada de Tóquio, em julho deste ano. O skatista está confirmado matematicamente após os resultados das classificatórias da modalidade park masculina do Dew Tour, ocorridas na última sexta (21), em Des Moines, nos Estados Unidos.

Barros disputa neste sábado as semifinais do park no Dew Tour, junto com outros três skatistas brasileiros: Luiz Francisco, Pedro Quintas e Pedro Carvalho. No street feminino, as brasileiras foram bem, com Pâmela Rosa em primeiro (33,12 pontos), Letícia Bufoni em segundo (24,31 pontos) e Rayssa Leal, também classificada para a final na quinta colocação (13,92 pontos).

Além de Barros, os outros cinco skatistas brasileiros garantidos na Olimpíada de Tóquio são Luiz Francisco, Dora Varella, Isadora Pacheco e Yndiara Asp. Todos competem na modalidade park, que ainda tem uma vaga masculina a decidir - Pedro Quintas e Pedro Carvalho a disputam no Dew Tour.

A competição em Des Moines é a última seletiva do park antes dos Jogos e a penúltima da modalidade street. Esta ainda tem um Mundial a ser disputado entre os dias 31 de maio e 6 de junho em Roma, na Itália.