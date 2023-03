Pedro Barros é vice-campeão no STU Criciúma; Japinha leva o título

(via Agência Estado)

Medalhista de prata nos Jogos Olímpicos de Tóquio, Pedro Barros, atual terceiro melhor skatista do mundo, ficou com o vice-campeonato do STU de skate park, realizado em Criciúma. Neste domingo, ele fez uma disputa equilibrada com Augusto Akio, o Japinha, mas acabou sendo superado pelo paranaense. O terceiro colocado foi Pedro Carvalho.

"Estou muito feliz com mais essa conquista, ainda mais aqui, no estado em que eu nasci, me sinto em casa. Poder comemorar com os amigos e família tem uma emoção maior. Me dediquei muito pra conseguir esse resultado", declarou Pedro, que recebeu uma das maiores notas do evento, em uma final eletrizante, com 85 pontos.

A diferença entre os três primeiros colocados foi mínima. Japinha somou 86 pontos, contra 85 de Pedro Barros. Líder das semifinais, Pedro Carvalho terminou com 84. Kalani Konig foi o quarto com 82.67, seguido por Mateus Guerreiro (81.83) e Luigi Cini (80.33). Vinícius Kothe ainda ficou em sétimo, enquanto Pedro Quintas, fechou em oitavo.

Pedro Barros conquistou o seu segundo pódio em menos de um mês. Em fevereiro, ficou em terceiro no mundial de skate em Sharjah, nos Emirados Árabes. Os resultados positivos são importantes na busca pela vaga olímpica.

"A corrida Olímpica já começou e eu estou muito empenhado para as próximas etapas do mundial e também do nacional. Tem muito skatista novo e talentoso, e isso me deixa muito orgulhoso, porque mostra que o skateboard no Brasil está evoluindo cada vez mais e tenho certeza que só vai evoluir daqui para frente. Ver uma competição desse nível, com uma pista tão irada, é uma vitória para todos nós", finalizou.