Pedrinho, do Vasco, ataca Bap, presidente do Flamengo: 'Mau-caráter, arrogante e hipócrita'

O presidente do Vasco, Pedrinho, subiu o tom nesta quarta-feira, no embarque do Vasco para Assunção, onde o clube carioca vai enfrentar o Olímpia, pela Copa Sul-Americana, para fazer severas críticas a Luiz Eduardo Baptista, o Bap, atual mandatário do Flamengo. Em um discurso direto, ele chamou o dirigente rubro-negro de "mau-caráter, arrogante e hipócrita".

Pedrinho disse não ter nada contra a instituição Flamengo e afirmou que a sua narrativa era especificamente sobre o rival político. Na conversa com os jornalistas, ele afirmou ainda que o Vasco vem sendo alvo de perseguição.

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"Vou falar da pessoa Bap. Zero instituição (Flamengo) tá? Estou falando do Bap especificamente. É mau-carátier, arrogante, prepotente, soberbo e hipócrita". O motivo da fala de Pedrinho tem uma relação direta com as manifestações do atual presidente rubro-negro sobre a situação financeira e jurídica do time de São Januário.

Segundo Pedrinho, Bap defende a isonomia do futebol brasileiro quando assunto envolve outros clubes. No entanto, quando o tema atinge os interesses do Flamengo a sua postura é outra. "Na divisão das cotas da Libra, ele é o primeiro a sair e sentar na cadeira e falar que vai lutar pelos direitos do Flamengo. Por que ele não pensa num Campeonato Brasileiro?", questionou. "Então, ele é um hipócrita".

Outro ponto que irritou o presidente do clube de São Januário foi o fato de Bap interferir nos assuntos relacionados à SAF vascaína, o que ele enxerga como perseguição.

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"Está muito claro que é uma perseguição à instituição. Eu não devo satisfação nenhuma a ele. Então, ele é um irresponsável que deve cuidar do clube dele, porque, para cuidar de qualquer negociação sobre venda de SAF, não é ele o responsável. Tem outros clubes que estão em recuperação judicial, estão contratando, e ele (Bap) não abre a boca", disse.

Por fim, Pedrinho pediu respeito ao Vasco e disse estar pronto para defender o clube que preside. "Com o Vasco da Gama, ele não vai se criar. Isso aqui não é Flamengo mesmo, não. Isso aqui é Vasco. Ele tem que respeitar muito o Vasco e não tem que se meter", concluiu.

Em meio ao clima de tensão envolvendo os bastidores com o rival Flamengo, o Vasco agora concentra as suas atenções para avançar de fase na Copa Sul-Americana. Nesta quinta-feira, a equipe carioca vai até Assunção, no Paraguai, para encarar o Olímpia no jogo de volta das oitavas de final. No confronto de ida, houve empate sem gols. Assim, o time de São Januário garante vaga nas quartas se vencer o confronto no tempo normal.