Pedrinho confirma favoritismo e é reeleito presidente do Vasco

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Pedrinho seguirá no comando associativo do Vasco. Na noite de sábado, o ex-meia foi reeleito presidente do clube para o triênio 2027-2029. Favorito à reeleição, Pedrinho venceu com ampla vantagem ao receber 4.575 votos dos 5.875 registrados durante o pleito.

Sergio Frias finalizou a eleição em segundo com 480 votos; Raul Lima Neto recebeu 452; enquanto Pedro Strozenberg 323.

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Foram 18 votos em branco e 27 nulos na votação, que ocorreu de maneira híbrida das 10h às 22h do último sábado.

Em campo, enquanto ocorria a votação, o Vasco jogava pelo Brasileirão. A equipe cruz-maltina derrotou a Chapecoense por 2 a 0 e praticamente se livrou da chance de cair de divisão.

No mês de outubro, os sócios aprovaram a venda de 90% das ações da SAF para a Almirante Participações S/A, liderada pelo empresário Marcos Lamacchia. A participação mínima do clube foi reduzida de 20% para 10%, após votação em assembleia dos sócios.