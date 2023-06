Pecco Bagnaia supera chuva e bandeiras amarelas e crava a pole na etapa da Alemanha da MotoGP

A chuva deixou o treino para a etapa da Alemanha de MotoGP bastante confusa, com muitas quedas e pilotos precisando dar muitas voltas para ter tempo válido na formação do grid deste domingo. Mesmo com tombos e paralisações, a lógica prevaleceu e o italiano Francisco 'Pecco' Bagnaia, atual campeão e líder da temporada, cravou a pole position pela terceira prova seguida. O compatriota Lucas Marini, também da Ducati, larga em segundo, com o australiano Jack Miller, da KTM, em terceiro.

Bagnaia fez a pole position com somente 0,078s à frente de Marini. Seu tempo de 1min21s409 veio após quatro tentativas - três foram interrompidas por causa de bandeiras amarelas na pista úmida. Foi a quarta pole na temporada e a 15ª na modalidade.

"Foi uma sessão de qualificação bastante difícil, com muita possibilidade de se cometer erros e com volta mais rápida invalidada por causa de uma bandeira amarela", afirmou o líder da temporada, que conseguiu passar ileso no treino.

A chuva que atrapalhou bastante as ações dos pilotos no circuito de Sachsenring foi bastante cruel com o espanhol Marc Márquez, da Honda, que toda hora aparecia correndo na lateral da pista após perder o controle e ir ao chão. Mesmo com três quedas, ele ainda cravou o sétimo tempo no grid da etapa que já soma sete vitórias na carreira. Johann Zarco, dono do quarto tempo, também sofreu uma queda.

Vencedor da etapa no ano passado, o italiano Fábio Quartararo não deu sorte neste sábado. Sempre que vinha em uma volta forte para figurar entre os melhores, acabou tempo o tempo impugnado por causa das bandeiras amarelas e acabou lamentando o 12º lugar apenas no grid.