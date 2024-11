Payet desmente boatos de insatisfação e garante que continua no Vasco: 'Aqui é o meu lugar'

Hugo Moura anotou o gol da vitória magra do Vasco sobre o Cuiabá que deixou a equipe muito perto de garantir permanência na elite nacional e, de quebra, resgatou o sonho de uma vaga na Libertadores. Mas quem deixou o campo ovacionado pela torcida foi o francês Dimitri Payet. O meia aproveitou a festa para desmentir o boate que está pensando em deixar o clube.

Reserva de Philipe Coutinho nos últimos jogos, Payet virou alvo de especulação durante a semana de que estava desgostoso no clube e "sem clima" com o técnico Rafael Paiva por ter sido sacado da equipe titular.

Mas a apresentação diante do Cuiabá em São Januário mostrou o contrário. Payet foi bastante participativo, correu, deu combate, administrou a posse de bola, enfileirou adversários... Ao apito final, aplaudido de pé, deu volta olímpica agradecendo o apoio das arquibancadas. E reforçou sua vontade para 2025 nas redes sociais.

"Algumas pessoas vão tentar destruir a sua imagem, manchar sua personalidade criando boatos sobre você. Mas nunca poderão tirar suas boas ações", escreveu o armador. "Porque, não importa como eles te descrevam, você sempre será admirado por aqueles que te amam", seguiu, em referência à linda festa com os vascaínos.

Por fim, escreveu o que a torcida queria saber. "Quando você realmente não importa com o que as pessoas pensam de você, significa que você alcançou um nível perigosamente incrível de liberdade. Aqui é meu lugar! Aqui é Vasco, p..."

Com 40 pontos, o Vasco subiu para a 10ª colocação, abrindo oito da zona de queda, e agora sonha com a possibilidade de o G-6 virar um G-7, o que o coloca a apenas seis pontos do Bahia, hoje o sétimo, com 46. O time comandado por Rogério Ceni é o rival de segunda-feira, em confronto direto em São Januário.