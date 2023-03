Pauta consolidada/esportes/quinta-feira/23-03

(via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Atendimento Redação/AE

continua após publicidade .

Telefone: (011) 3856-2686

E-mail: atende.ae@grupoestado.com.br

continua após publicidade .

===============

MATÉRIAS DO DIA

===============

continua após publicidade .

FUTEBOL/CORINTHIANS/NOTICIÁRIO - O Corinthians apresentou o atacante Chrystian Barletta, contratado após se destacar pelo São Bernardo no Paulistão.

FUTEBOL/PALMEIRAS/NOTICIÁRIO - Abel Ferreira continua preparando o time alviverde para a final do Paulistão, que começa a ser disputada apenas na próxima semana.

FUTEBOL/SANTOS/NOTICIÁRIO - Odair Hellmann continua trabalhando para diminuir os problemas da equipe antes da retomada dos jogos oficiais.

continua após publicidade .

FUTEBOL/SÃO PAULO/NOTICIÁRIO - Acompanhamos as novidades do time tricolor, que treina nesta quinta-feira.

FUTEBOL/SELEÇÃO BRASILEIRA/NOTICIÁRIO - Acompanhamos a preparação do time comandado por Ramon Menezes para o amistoso contra o Marrocos.

ELIMINATÓRIAS EUROCOPA/RODADA - As seleções europeias começam o ciclo pós-Copa do Mundo do Catar a partir desta quinta-feira, com direito a duelo entre Itália e Inglaterra. A seleção portuguesa, de Cristiano Ronaldo, também entra em campo. PARA NI

MUNDIAL DE BOXE/BRASIL NA FINAL - Beatriz Ferreira venceu Yeon-Ji Oh nas semifinais e garantiu vaga na grande decisão. Bárbara Santos, estreante em mundiais, perdeu sua luta da semi e ficou com o bronze.

TÊNIS/ABERTO DE MIAMI - Acompanhamos o primeiro dia do torneio com a presença de tenistas da parte de cima do ranking, com destaque para a brasileira Beatriz Haddad Maia.