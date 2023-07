Paulo Turra comemora vitória do Santos na resiliência: 'Tenho que enaltecer meus jogadores'

Paulo Turra garante que o triunfo contra o Goiás, por 4 a 3 na Vila Belmiro, foi a vitória da 'resiliência' do Santos. O clube vinha de 12 jogos sem vencer e aproximava-se da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, mas contou com um pênalti polêmico nos acréscimos, convertido por Mendoza, para sacramentar o resultado nesta 14ª rodada.

continua após publicidade

"Nós comemoramos muito no vestiário. É realmente uma resiliência em todo esse processo do Santos, que não vem de ontem. Quem estiver aqui (como técnico) tem que ser muito resiliente", disse o treinador, que completou: "Não é uma situação de estalar de dedos", indicando o momento complicado que vive a equipe santista.

Além da sequência de 12 jogos sem vencer, o Santos foi eliminado precocemente em todas as competições que disputou este ano (Campeonato Paulista, Copa do Brasil e Copa Sul-Americana), vive uma constante instabilidade financeira e precisa buscar reforços nesta janela de transferência para suprir as saídas recentes de jogadores, como Soteldo e ngelo.

continua após publicidade

"Quando nós chegamos no Santos, nós não tivemos que nos preocupar única e exclusivamente dentro das quatro linhas. Dentro das quatro linhas é apenas um reflexo de tudo, então é um processo que nós temos que nos preocupar, no contexto todo, que interfere muito em estar bem mentalmente, fisicamente, psicologicamente, taticamente".

Apesar da vitória, Paulo Turra foi questionado sobre as substituições que fez no time para a etapa final, que interferiram diretamente no resultado. O Santos desceu para o vestiário no intervalo vencendo por 3 a 1 e sofreu o empate no segundo tempo. Publicamente, o treinador fez elogios à equipe, mas garantiu que isso será analisado internamente.

"Com essa vitória que nós tivemos, eu não me dou no direito de, publicamente, criticar os meus jogadores pelo segundo tempo que nós tivemos. Eu tenho que enaltecer eles aqui. Agora, internamente, com as métricas que nós temos, organizados, com uma semana de trabalho, com os vídeos... aí com certeza isso vai ser cobrado".

continua após publicidade

Umas das alterações mais cobradas pelo torcedor nas redes sociais foi a entrada de Vinícius Baliero, aos 24 minutos do segundo tempo, no lugar de Sandry. "Muitas vezes o treinador, no caso eu, tem que arriscar. E eu conversei com o Rodrigo (Fernández) nesse tempo e falei: 'Você tem cartão, se cuida. Vou colocar o (Vinícius) Baliero pra te dar esse suporte nesse primeiro combate na frente', e acredito que deu certo. A situação foi controlada e não foi por causa dessa substituição que nós tomamos o terceiro gol", explicou Turra.

O Santos volta a campo no próximo domingo, às 16 horas, contra o São Paulo. O clássico será no Morumbi, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Agora com 16 pontos, o clube deu uma respirada na briga com a zona de rebaixamento e abriu cinco pontos do Goiás, primeiro time no Z4.