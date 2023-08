Paulo Turra assume o comando do Vitória de Guimarães após passagem frustrante pelo Santos

Paulo Turra iniciou nesta terça-feira sua caminhada no comando do Vitória de Guimarães, no Campeonato Português. O ex-treinador do Santos, de 49 anos, assinou por duas temporadas e espera apagar a má impressão deixada no clube paulista, no qual saiu após péssimo retrospecto de 28,5% de aproveitamento, para ajudar o time onde foi jogador a se destacar no país. O bom trabalho com jovens ajudou na escolha do treinador.

A estreia de Turra no novo clube será no domingo, diante do Vizela, no Estádio Dom Afonso Henriques. O brasileiro chegou à nova casa com toda sua comissão, formada por Adir Kist, Felipe Endres, Cyro Bueno, Rui Cunha, Douglas Jesus e Nuno Madureira. Ele recebeu muitos elogios do presidente António Miguel Cardoso.

"Foi jogador do Vitória SC e conhece bem o clube. Teve uma carreira muito interessante como atleta e já apresenta um vasto currículo como treinador e auxiliar, tendo trabalhado com o mister (Luiz) Felipe Scolari. Está habituado à pressão e essa pressão envolve todos os que trabalham no Vitória SC. O Paulo Turra é um profissional de convicções, forte e vai ajudar muito em termos de liderança", afirmou, convicto, o dirigente.

O presidente ainda frisou o que espera de Turra no trabalho com as categorias de base do Vitória de Guimarães. "Um profissional muito identificado com as áreas da fisiologia e do desenvolvimento dos jovens jogadores", disse António Miguel Cardoso, lembrando no trabalho no Athletico-PR.

"Esteve muitos anos nesse clube brasileiro, primeiro como auxiliar do mister Scolari, depois sozinho, e conhece bem essas vertentes. Como não tem medo de arriscar, entendemos que é a pessoa ideal para o projeto do Vitória SC", explicou. "É um apaixonado pelo clube e estamos convencidos de que é uma grande aposta e que as coisas vão correr bem. Vamos ter um Vitória cada vez mais forte."

O treinador seguiu a linha de raciocínio do presidente e fez questão de frisar que gosta de aproveitar jovens valores dos clubes. "Gosto muito de trabalhar com jovens jogadores. Têm fome de futebol, muita gana e querem muito crescer. Comigo, os jovens do Vitória terão sempre oportunidades desde que façam por merecê-las", garantiu.

A expectativa de Turra é por sucesso, repetindo bom trabalho feito em Curitiba e apagando a passagem pelo Santos, com somente uma vitória em sete jogos, além de três empates e três derrotas. "Espero ter muito sucesso, fazendo com que o Vitória ocupe um grande lugar no campeonato. Com o apoio dos nossos torcedores, que são únicos no futebol português, espero que a equipe faça uma boa campanha. Acredito que vamos fazer um belo trabalho. Assisti a alguns jogos e considero que o grupo é muito bom", disse. "O meu objetivo é potenciar a qualidade dos jogadores."