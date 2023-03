Paulo Borrachinha se tornará o brasileiro mais bem pago do UFC após renovação

(via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Após longo período de negociações, Paulo Costa, o Borrachinha, chegou a um acordo com o UFC para sua renovação contratual na organização. A partir de agora, ele se tornará o brasileiro mais bem pago do MMA, recebendo US$ 1 milhão por luta (R$ 5,25 milhões na cotação atual). Ainda resta a assinatura do contrato, mas já há um acordo entre as partes.

continua após publicidade .

Em entrevista à Ag. Fight, o estafe do brasileiro informou os valores do novo vínculo, que prevê mais quatro lutas na categoria. Aos 31 anos, Borrachinha entrou na organização em 2017, após anos em outras competições de MMA. No UFC, são oito lutas, com seis vitórias e duas derrotas no cartel.

"O Paulo deixou de ser um dos atletas mais desvalorizados para (se tornar) um dos atletas mais valorizados dentro do UFC. Eu tenho certeza, não tenho dúvida nenhuma, de que hoje o Paulo é o atleta brasileiro mais bem pago dentro da organização. Eu não sei se você conhece algum atleta brasileiro que ganhe mais de US$ 1 milhão por luta. Porque eu desconheço. Principalmente em lutas fora do título", afirmou Tamara Alves, empresária do atleta, em entrevista.

continua após publicidade .

Na quinta posição do ranking dos médios, Borrachinha ainda tem uma nova chance de lutar pelo cinturão da categoria. Em 2020, foi nocauteado pelo nigeriano Israel Adesanya; no ano seguinte, teve uma breve experiência nos meio pesados, mas foi derrotado logo na primeira luta, diante do italiano Marvin Vettori.

"O produto do Paulo é um que o UFC sabe que vende. O pay-per-view do Paulo com o Adesanya foi a maior venda dentro dos médios. O UFC tem esses números. O UFC sabe qual é o número que o Paulo alcança", explicou Tamara. Ainda sem uma data definida para seu retorno ao octógono - a última luta foi em agosto de 2022, em vitória unânime dos jurados sobre Luke Rockhold -, Borrachinha deve ter em breve uma nova chance pelo cinturão.

Em seu retorno, o brasileiro já tem alguns alvos em mente: Sean Strickland e Khamzat Chimaev, mas ainda não há definição por parte da organização.