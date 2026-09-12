Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Esportes
publicidade
ESPORTES

Paulo Angioni, diretor de futebol do Fluminense, morre aos 80 anos no Rio

Escrito por Estadão Conteúdo (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Morreu na manhã deste sábado (12) o diretor executivo de futebol do Fluminense, Paulo Angioni, aos 80 anos. O dirigente tratava um câncer no pâncreas desde o início de setembro. A informação foi confirmada pelo clube carioca, que soltou uma nota de pesar em suas redes sociais.

"O Fluminense FC comunica o falecimento do tricolor e diretor executivo de futebol, Paulo Sérgio Scudiere Angioni, aos 80 anos, na madrugada de hoje, no Rio de Janeiro. Em sua carreira, uma das mais longevas e bem-sucedidas do futebol brasileiro, foi pioneiro na função de diretor executivo do Brasil".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

"Sua contribuição à formação de jovens será lembrada por muitos e suas lições permanecerão entre nós como exemplo de vida, compaixão e solidariedade. À sua família e amigos, nossos sentimentos elevados".

Paulo Angioni iniciou a trajetória profissional no início dos anos 80, passando por clubes gigantes do futebol brasileiro. Na função de diretor de futebol, ele passou por Vasco, Flamengo, Palmeiras, Corinthians, Bahia e Fluminense. Também atuou na CBF e foi supervisor da seleção brasileira em 1989 e 1990.

Em sua última passagem pelo clube das Laranjeiras, Angioni entrou definitivamente na história ao fazer parte da delegação que conquistou a inédita Copa Libertadores da América, em 2023.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

VEJA A NOTA DO FLUMINENSE NA ÍNTEGRA

O Fluminense FC comunica o falecimento do tricolor e diretor executivo de futebol, Paulo Sérgio Scudiere Angioni, aos 80 anos, na madrugada de hoje, no Rio de Janeiro. Em sua carreira, uma das mais longevas e bem-sucedidas do futebol brasileiro, foi pioneiro na função de diretor executivo no Brasil. Com passagem pela Seleção Brasileira e outros grandes clubes, ele reuniu inúmeras conquistas esportivas e se destacou, fundamentalmente, pela coleção de amigos que acumulou ao longo de sua trajetória. À frente do departamento de futebol do Fluminense nesta quarta passagem pelo clube, a partir de 2018, foi um dos principais responsáveis pela conquista dos títulos da Taça Rio de 2020, Taça Guanabara de 2022, 2023 e 2026, Campeonato Carioca de 2022 e 2023, Conmebol Libertadores e Recopa. Títulos que ajudaram o clube a retomar seu protagonismo e se destacar no cenário mundial recente. Sua contribuição à formação dos jovens será lembrada por muitos e suas lições permanecerão entre nós como exemplo de vida, compaixão e solidariedade. À sua família e amigos, nossos sentimentos mais elevados.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Brasileirão fluminense Futebol paulo angioni
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Esportes

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV