Paulo Angioni, diretor de futebol do Fluminense, morre aos 80 anos no Rio

Morreu na manhã deste sábado (12) o diretor executivo de futebol do Fluminense, Paulo Angioni, aos 80 anos. O dirigente tratava um câncer no pâncreas desde o início de setembro. A informação foi confirmada pelo clube carioca, que soltou uma nota de pesar em suas redes sociais.

"O Fluminense FC comunica o falecimento do tricolor e diretor executivo de futebol, Paulo Sérgio Scudiere Angioni, aos 80 anos, na madrugada de hoje, no Rio de Janeiro. Em sua carreira, uma das mais longevas e bem-sucedidas do futebol brasileiro, foi pioneiro na função de diretor executivo do Brasil".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

"Sua contribuição à formação de jovens será lembrada por muitos e suas lições permanecerão entre nós como exemplo de vida, compaixão e solidariedade. À sua família e amigos, nossos sentimentos elevados".

Paulo Angioni iniciou a trajetória profissional no início dos anos 80, passando por clubes gigantes do futebol brasileiro. Na função de diretor de futebol, ele passou por Vasco, Flamengo, Palmeiras, Corinthians, Bahia e Fluminense. Também atuou na CBF e foi supervisor da seleção brasileira em 1989 e 1990.

Em sua última passagem pelo clube das Laranjeiras, Angioni entrou definitivamente na história ao fazer parte da delegação que conquistou a inédita Copa Libertadores da América, em 2023.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

VEJA A NOTA DO FLUMINENSE NA ÍNTEGRA

O Fluminense FC comunica o falecimento do tricolor e diretor executivo de futebol, Paulo Sérgio Scudiere Angioni, aos 80 anos, na madrugada de hoje, no Rio de Janeiro. Em sua carreira, uma das mais longevas e bem-sucedidas do futebol brasileiro, foi pioneiro na função de diretor executivo no Brasil. Com passagem pela Seleção Brasileira e outros grandes clubes, ele reuniu inúmeras conquistas esportivas e se destacou, fundamentalmente, pela coleção de amigos que acumulou ao longo de sua trajetória. À frente do departamento de futebol do Fluminense nesta quarta passagem pelo clube, a partir de 2018, foi um dos principais responsáveis pela conquista dos títulos da Taça Rio de 2020, Taça Guanabara de 2022, 2023 e 2026, Campeonato Carioca de 2022 e 2023, Conmebol Libertadores e Recopa. Títulos que ajudaram o clube a retomar seu protagonismo e se destacar no cenário mundial recente. Sua contribuição à formação dos jovens será lembrada por muitos e suas lições permanecerão entre nós como exemplo de vida, compaixão e solidariedade. À sua família e amigos, nossos sentimentos mais elevados.